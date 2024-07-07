В Германии ВСУ предрекли поражение на одном направлении фронта

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Журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил, что на Донецком направлении украинская армия находится в крайне трудном положении.
По его словам, из-за проблем на фронте, многие украинцы забили тревогу и призвали не допускать прорыва обороны. Особенно тяжелая ситуация для ВСУ, по мнению журналиста, сложилась в районе Торецка.
Прежде в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Чигари в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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