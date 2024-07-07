На Украине рассказали, что обсуждают солдаты ВСУ в окопах

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Солдаты ВСУ на фронте обсуждают повальную коррупцию в стране и автомобиль Bugatti Елены Зеленской. Об этом информирует журналист Артем Ильин, передает издание «Страна.ua».
В соцсетях журналист отмечает, что «достаточно большая часть украинцев открыто заявляет», что за последнее время государство не дало ничего, кроме «калашмата» и задаются вопросом, для чего быть патриотами. Также в рядах украинской армии помимо вопроса коррупции обсуждается слух о том, что жена Владимира Зеленского Елена якобы приобрела спорткар Bugatti Tourbillo.
Ильин подчеркнул, что теряется и не понимает, что отвечать людям.
Ранее президент страны Никос Христодулидис заявил, что власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем президенту Украины Владимиру Зеленскому отеле в северной части острова.
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Ильин подчеркнул, что теряется и не понимает, что отвечать людям.
Ранее президент страны Никос Христодулидис заявил, что власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем президенту Украины Владимиру Зеленскому отеле в северной части острова.
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Екатерина Коршунова