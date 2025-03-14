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«Посмотрим, что получится»: Путин оценил ситуацию в отношениях России и США

Путин: Команда Трампа делает всё возможное для восстановления отношений США и РФ
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин отметил, что ситуация во взаимоотношениях России и США начинает меняться в лучшую сторону. Такое мнение он высказал, открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что процесс восстановления нормальных взаимоотношений между двумя государствами будет не то что непростым, а сложным, и к этому надо быть готовыми.

По его словам, нынешняя администрация Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом делает всё возможное, чтобы восстановить в плане российско-американских отношений всё то, что было утрачено и просто разрушено во время нахождения у власти Джозефа Байдена и его советников.

«В целом, ситуация начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится», — сказал Владимир Путин.

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В Канаде госсекретарю США Рубио расстелили красный коврик прямо перед лужей
В Канаде госсекретарю США Рубио расстелили короткую красную дорожку перед лужей
14 марта 2025, 19:42

Фото: istockphoto/wildpixel

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Канаду для участия в саммите глав МИД стран, входящих в G7. При встрече у трапа самолёта для прохода главы американского внешнеполитического ведомства расстелили очень короткую красную дорожку, больше напоминавшую коврик, которая вела прямо в грязную лужу.
О такой не слишком дружелюбной встрече, ожидавшей Рубио в Стране Кленового Листа, сообщило издание The Mirror US. Как видно на фотографии, сопровождающей материал, короткий коврик даже не закрывает лужу, перед которой он постелен.

«Рубио, вероятно, встретят не слишком тепло на встрече министров иностранных дел G7 на этой неделе», — делают вывод авторы публикации.

По их мнению, такой жест можно расценить как иллюстрацию напряжённых отношений, которые складываются в настоящее время между двумя странами. Например, бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что введением пошлин американский президент Дональд Трамп развязал между государствами торговую войну.

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«Поступил, как гнида»: Лукашенко жёстко высказался о Зеленском
Лукашенко рассказал о «непубличном» звонке Владимиру Путину с Украины
14 марта 2025, 18:56

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал развёрнутое интервью журналистке телеканала «Россия-1» Ольге Скабеевой. В ходе беседы он сделал несколько заявлений, рассказав, например, о «непубличном» звонке Владимиру Путину с Украины.
Сообщив об этой беседе Путина, белорусский лидер отметил, что «с той стороны» не очень заметно какое-то «страстное желание» разговаривать и достигать согласия по спорным вопросам «с нами, с Россией и так далее».

«Хотя, мне не стоит говорить на эту тему, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал», — подчеркнул Лукашенко и перешёл к другим темам.

Президент Белоруссии прокомментировал также и свои отношения с главой киевского режима Владимиром Зеленским, дав ему, по своему обыкновению, хлёсткую и жёсткую характеристику.

«Володя как сын мне был, но поступил, как гнида», — сказал Лукашенко.

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Премьер-министр Армении Пашинян подтвердил участие в торжествах 9 Мая в Москве
14 марта 2025, 18:16

Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил своё намерение приехать в Москву 9 мая и принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом стало известно в ходе его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
О предстоящем в мае визите Пашиняна в Россию сообщили сотрудники пресс-службы Кремля. Они уточнили, что глава армянского правительства принял приглашение российского лидера и будет участвовать в юбилейных мероприятиях по случаю Дня Победы. Телефонный разговор глав двух государств состоялся накануне, 13 марта.

Ранее о намерении приехать в столицу России и принять участие в праздновании 80-й годовщины победы над фашистской Германией во Второй мировой войне заявлял также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он подчеркнул, что считает этот визит не только своей обязанностью, но и долгом.

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Министр спорта Дегтярёв назвал неожиданностью снятие с него санкций Евросоюза
14 марта 2025, 17:41

Михаил Дегтярёв (Фото: kremlin.ru)

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв оценил своё исключение Евросоюзом из санкционного списка. Он назвал снятие с него ограничений европейскими политиками достаточно неожиданным.
Напомним, сегодня, 14 марта, по запросу Венгрии ЕС объявил о предстоящем снятии международных санкций с четверых российских граждан. Кроме министра, это бизнесмены Владимир Рашевский и Вячеслав Моше Кантор, а также сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова.

«В санкционный список ЕС меня включили 11 лет назад, в июле 2014 года одним из первых депутатов Госдумы за гуманитарную помощь детям Донбасса и открытие представительства ДНР в Москве. Так что новость об их снятии стала неожиданностью, тем более, что моя политическая позиция за все это время не изменилась», — подчеркнул Дегтярёв, комментируя новость об отмене санкций в своём телеграм-канале.

По его мнению, любые ограничения против России, её граждан и компаний являются абсолютно незаконными. У любой страны, в том числе и у России, есть неотъемлемое право отстаивать свои интересы, в том числе и в спорте. Министр также поблагодарил Венгрию за последовательную и взвешенную политическую позицию по отстаиванию олимпийских идеалов, давно попранных Западом.

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AFP: Евросоюз снял санкции с министра спорта РФ Михаила Дегтярёва
14 марта 2025, 15:59

Михаил Дегтярёв (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Европейский союз исключит из санкционных списков нескольких россиян. В их числе министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв.
Об этом сообщило информационное агентство Agence France-Presse со ссылкой на неназванных дипломатов. Уточняется, что на такой шаг ЕС вынужден был пойти по запросу Венгрии, которая соглашалась на продление антироссийских санкций только в том случае, если ограничения будут сняты с четверых граждан России.

Кроме министра спорта, из санкционного списка были исключены бизнесмены Владимир Рашевский и Вячеслав Моше Кантор, а также сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, у которой, помимо российского, есть ещё гражданство Узбекистана и Кипра.

Сам Дегтярёв пока никак не комментировал эту новость. После назначения на пост министра спорта РФ он неоднократно заявлял о необходимости взаимодействия и сотрудничества с зарубежными коллегами ради скорейшего возвращения российских атлетов на международную арену.

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