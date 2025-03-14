«Посмотрим, что получится»: Путин оценил ситуацию в отношениях России и США

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин отметил, что ситуация во взаимоотношениях России и США начинает меняться в лучшую сторону. Такое мнение он высказал, открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что процесс восстановления нормальных взаимоотношений между двумя государствами будет не то что непростым, а сложным, и к этому надо быть готовыми.
По его словам, нынешняя администрация Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом делает всё возможное, чтобы восстановить в плане российско-американских отношений всё то, что было утрачено и просто разрушено во время нахождения у власти Джозефа Байдена и его советников.
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По его словам, нынешняя администрация Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом делает всё возможное, чтобы восстановить в плане российско-американских отношений всё то, что было утрачено и просто разрушено во время нахождения у власти Джозефа Байдена и его советников.
«В целом, ситуация начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится», — сказал Владимир Путин.
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Александр Бойцов