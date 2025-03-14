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Ведущие западные СМИ поместили Путина в военной форме на первые страницы

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Ведущие западные СМИ поместили на первые страницы интернет-порталов фотографию президента России Владимира Путина в военной форме, когда он проводил заседание с Генштабом ВС РФ в одном из районов Курской области. Иностранные журналисты сопроводили материалы звучными заголовками о неожиданном ходе российского лидера и его тревожном послании Западу.
Как сообщают argumenti.ru, Путин попал на передовицы ведущих западных изданий, среди которых The Telegraph, Financial Times, The Guardian, CNN, ABC и The Times. Все заголовки, так или иначе, указывали на плачевное положение ВСУ как в Курской области, так и на всей линии фронта, а также признавали успехи российской армии.

Тем временем политолог Дмитрий Журавлев прокомментировал предложенное США 30-дневное прекращение огня, назвав его «тупиковым сценарием». В беседе с Общественной Службой Новостей аналитик пояснил, что перемирие без дополнительных условий будет означать лишь то, что на Украину смогут привезти еще больше оружия.
«Я не могу утверждать, будем ли мы на это соглашаться. Это знает только начальство. Но точно, что, если предложение сводится к прекращению огня и перемирию, на это соглашаться бессмысленно. Перемирие не может быть целью, оно может быть только средством», — поделился политолог.
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Россиянина Тордена приговорили к пожизненному заключению в Финляндии
14 марта 2025, 12:03

Фото: iStock/Fredex8

Суд в Финляндии приговорил россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению, признав его виновным в совершении военных преступлений на Украине в 2014 году. Об этом сообщила адвокат осужденного Наталия Мальгина. Ее слова приводит РИА Новости.
«Тордена приговорили к пожизненному заключению», — сказала Мальгина.

Напомним, россиянина задержали в Финляндии в июле 2023 года из-за нарушения миграционных норм. В декабре Верховный суд Финляндии освободил его, однако сразу после этого его задержала пограничная охрана. После чего началось расследование совершенных им «преступлений» на Украине в 2014 году.

Дело Тордена рассматривали в Окружном суде Хельсинки с 5 декабря 2024-го по 31 января текущего года. Прокурор просил для него наказание в виде пожизненного заключения по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине.

Так, суд признал россиянина виновным в пяти «военных преступлениях», совершенных на востоке Украины в сентябре 2014 года. В частности, в убийстве 22 украинских солдат и серьезном ранении четверых. Сам Торден вину свою не признает, а адвокаты готовят апелляцию.

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Стало известно, сколько осталось до полного освобождения Курской области
Член ОП Рогов: до полного освобождения Курской области осталось около 100 кв.км.
14 марта 2025, 11:53

Фото: iStock/Anna_Anikina

До полного освобождения Курской области российским бойцам осталось занять около 100 квадратных километров. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, на этой территории располагаются порядка семи населенных пунктов. И как только вся Курская область перейдет под полный контроль ВС РФ, подчеркнул он, Киев потеряет возможность обменять эту территорию на какую-либо другую.
«До полного освобождения Курской области, осталось порядка ста квадратных километров и семи населенных пунктов. Я думаю, что в ближайшем будущем этот плацдарм будет зачищен. План киевских властей об обмене оккупированной части Курщины на другую территорию не представляется возможным», — указал Рогов.
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Стало известно, что за НЛО летало всю ночь над Киевом
Генерал Липовой: за НЛО над Киевом могли принять дрон с габаритными огнями
14 марта 2025, 11:50

Фото: iStock/Jacob Powers

Неопознанный летающий объект, который наблюдали прошлой ночью над Киевом, мог оказаться дроном с габаритными огнями. Об этом заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru.
По его словам, ракетой это назвать сложно, так как она не стоит на месте, а движется со сверхзвуковой скоростью.
«Вполне вероятно, что это был квадрокоптер с габаритными огнями, который летал над Киевом с различными целями: разведки, подавления, радиоэлектронной разведки и так далее», — поделился мнением генерал.
Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что в небе жители могли наблюдать полет неизвестного объекта, который мог быть метеоритом. По информации украинских СМИ, источником взрыва могла стать упавшая комета. После грохота в Киеве была объявлена воздушная тревога.

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В X5 Group ответили на вопрос о судьбе разграбленной в Судже «Пятерочки»
X5 Retail Group: еще рано говорить о судьбе разграбленной в Судже «Пятерочки»
14 марта 2025, 11:47

Суджа (фото: Telegram/@mod_russia)

О судьбе и возможном восстановлении супермаркета «Пятерочка» в курской Судже, который разграбили и изрисовали боевики ВСУ во время вторжения, пока что говорить преждевременно. Об этом заявил начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, компания сообщит о своем решении, когда обстановка станет более ясной.
«Еще рано говорить [о судьбе разграбленной «Пятерочки» в Судже]. Когда мы будем готовы что-то по этому поводу заявить, то обязательно напишем», — пояснил Кузнецов.
Ранее военкор Влад Андрица показывал, как сейчас выглядит тот самый супермаркет. Он отмечал, что магазин весь «исписан и измалеван», от него практически ничего не осталось.

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#всу
#атака
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Военкор RT показал, как выглядит «Пятерочка» в освобожденной Судже
14 марта 2025, 11:41

Суджа (фото: Telegram @Hinshtein)

Военкор RT Влад Андрица показал, как выглядит супермаркет «Пятерочка» в освобожденной Судже, который боевики ВСУ так часто фотографировались в начале вторжения в Курскую область.
«Непонятный какой-то фетиш у нашего врага на эту торговую сеть. Вся она исписана, измалевана. Видим, что от нее буквально ничего не осталось», — поделился военный корреспондент.
Андрица добавил, что в городе до сих пор слышны прилеты, украинские формирования, отступая, продолжают бомбить Суджу. По его словам, на окраине, в полутора километрах от «Пятерочки», идут бои, противник при отходе выжигает за собой территории.


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