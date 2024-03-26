Посол Антонов: Будет встреча с администрацией США для обсуждения отношений стран

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Посольство РФ в Вашингтоне договорилось с представителями администрации Белого дома о проведении в ближайшее время двусторонней встречи. На ней будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений.
Об этом рассказал журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, представители госдепартамента приходили в посольство для того, чтобы выразить соболезнования и почтить память погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Дипломат отметил, что эти посещения были мимолётными и во время их не обсуждались никакие важные вопросы.
По словам представителя российского дипломатического представительства, была достигнута договорённость о контактах на следующей неделе. Предстоящие беседы будут посвящены проблемам отношений двух стран. На встрече стороны обсудят перспективы дальнейших связей и будущее российско-американских отношений.
Антонов также добавил, что соболезнования пришли выразить представители многих стран, в том числе государств, входящих в НАТО. Люди понимают, что терроризм — это общее зло, заключил посол.
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По словам представителя российского дипломатического представительства, была достигнута договорённость о контактах на следующей неделе. Предстоящие беседы будут посвящены проблемам отношений двух стран. На встрече стороны обсудят перспективы дальнейших связей и будущее российско-американских отношений.
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Александр Бойцов