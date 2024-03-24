Посол Антонов отрицает информацию о предупреждении США по поводу терактов

РИА Новости/Илья Питалев
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не информировали российское посольство о возможном теракте, приводит слова дипломата РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал предупреждения американского посольства в Москве о потенциальных терактах от 7 марта. По словам Антонова, дипломатические представительства за рубежом не получали никаких уведомлений от США по этому поводу.
Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США получили информацию о готовящемся теракте в России и поделились ею с Россией.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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«Мы обратили на это внимание, но... у меня контактов никаких ни с Белым домом, ни с Госдепом по данному вопросу не было», – рассказал посол.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Александр Климов