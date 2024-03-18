Посол Антонов: США не откажутся от проекта «анти-Россия» после победы Путина

Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев
Соединённые Штаты не откажутся от реализации проекта «анти-Россия» после победы на президентских выборах Владимира Путина. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Чтобы они поздравили президента с победой, это рак должен на горе свистнуть. Американцы не откажутся от своего проекта "анти-Россия"», — с уверенностью заявил Антонов.Глава посольства РФ также сообщил, что российская дипмиссия уже в понедельник 18 марта пожалуется властям США на недостаточное обеспечение безопасности во время проведения выборов.
Ранее Антонов сообщил в эфире Первого канала о том, что российское диппредставительство располагает информацией о планах провести антироссийские акции около российских посольств и консульств во время президентских выборов. Имелись в том числе и сведения, что будет предпринята попытка проникнуть на территорию посольства с целью осложнить выборы.
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