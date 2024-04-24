Антонов уличил США в лицемерной санкционной политике

Фото: istock / syahrir maulana
США перестали скрывать истинный замысел введения ограничений против Российской Федерации. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в Телеграм-канале российского диппредставительства.
«В Вашингтоне перестали скрывать истинный замысел ограничительного нажима на нашу страну. Речь идет не о каких-либо мифических устремлениях по урегулированию конфликта на Украине, а о банальных конъюнктурных и хищнических амбициях», — говорится в комментарии Антонова.Таким образом дипломат прокомментировал заявления представителей американской администрации о планах усилить давление на российскую сферу энергетики.
Антонов подчеркнул, что власти США «при любом случае» угрожают России рестрикциями. Он отметил, что когда американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, они начинают накладывать санкции.
Ранее сообщалось, что Канада разрешила делать Airbus из российского титана, несмотря на санкции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
«Покорные слуги Брюсселя»: фон дер Ляйен стала жертвой насмешек в Венгрии
Россию назвали большой проблемой, мешающей Европе выстраивать диалог с Китаем
В Госдепе утверждают, что не хотят возобновлять ядерные испытания
Алина Юрчак