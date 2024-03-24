США заявили о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

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Украина не имеет отношения к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», полную ответственность за атаку несет «Исламское государство»*, заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, передает ТАСС.
По словам Уотсона, через несколько часов после теракта в «Крокусе» Вашингтон проинформировал Москву о подготовке теракта и прибег к «обязательным предупреждениям» в таких случаях.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о разрушении сотрудничества США и России в вопросе борьбы с терроризмом.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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*организация признана террористической и запрещена на территории России
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о разрушении сотрудничества США и России в вопросе борьбы с терроризмом.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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*организация признана террористической и запрещена на территории России
Александр Климов