В России рассказали о разрушении контактов с США по борьбе против терроризма

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по борьбе с терроризмом разрушены. Это не является виной российской стороны, добавил Антонов в интервью РИА Новости.
Дипломат рассказал, что в 2001 году российский президент неоднократно сообщал США о готовности помочь.
Ранее США рассказали о получении данных и предупреждении Москвы о планирующемся теракте.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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«И кое-что получалось, получалось... и не по нашей вине все это на сегодняшний день разрушено», – заявил Антонов.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Александр Климов