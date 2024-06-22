Посол Антонов озвучил вопрос, который намерен задать на встрече в Белом доме

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Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в скором времени ему предстоит встреча с представителями администрации Белого дома. Он собирается спросить их о том, куда катится Америка в отношениях с Россией.
По словам дипломата, он хочет не через прессу, а непосредственно у представителей американских властей поинтересоваться и получить чёткий и ясный ответ, куда катится Америка в отношениях с Российской Федерацией.
Антонов также рассказал, что Соединённые Штаты лишили российских дипломатов налоговых привилегий в стране. У них отобрали специальные карточки, освобождающие от любых налогов. По словам посла, он и его коллеги-дипломаты не собираются пополнять американскую казну, поскольку у них есть своё государство, которому он платят налоги и будут платить далее.
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Александр Бойцов