В НАТО призвали Китай к отказу от сотрудничества с Россией

Фото: сайт НАТО
Члены Североатлантического альянса (НАТО) призвали Китай прекратить сотрудничество с Россией. Заявление по этому поводу сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, которого цитирует РИА Новости.
«Сегодняшнее послание – самое сильное когда-либо направлявшееся Китаю послание НАТО, касающееся вклада Китая в российскую агрессивную войну против Украины», – заявил генеральный секретарь военного блока.
Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.
До этого НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.
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Александр Климов