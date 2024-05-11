Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Украина вопреки своим обещаниям атакует российские школы и жилые комплексы с помощью оружия, закупленного в США, приводит слова слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова РИА Новости.
Посол также отметил, что администрация США снимает с себя ответственность за нападения Киева на российскую территорию. Он подчеркнул, что среди жертв обстрелов есть женщины и дети.
По словам Антонова, украинские власти «плевать хотели на обещания спонсорам» не использовать оружие, поставляемое западными союзниками, против целей на территории России.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что нет никаких доказательств того, что Киев незаконно перенаправил американское оружие. В то же время Белый дом признал, что контролировать использование оружия, поставляемого на Украину, сложно. Вашингтон пытается следить за этим, но отметил, что это очень сложная задача.
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По словам Антонова, украинские власти «плевать хотели на обещания спонсорам» не использовать оружие, поставляемое западными союзниками, против целей на территории России.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что нет никаких доказательств того, что Киев незаконно перенаправил американское оружие. В то же время Белый дом признал, что контролировать использование оружия, поставляемого на Украину, сложно. Вашингтон пытается следить за этим, но отметил, что это очень сложная задача.
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Александр Климов