ВСУ совершили обстрел Токмака из РСЗО

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Токмак из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщил в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Токмак под огнем боевиков ВСУ», – написал он, добавив, что задействованы российские системы противовоздушной обороны (ПВО).
По словам Рогова, детали появятся в ближайшее время.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что над Белгородской областью было уничтожено 17 снарядов РСЗО Vampire. Силы ПВО также уничтожили пять управляемых авиационных бомб и один беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
10 мая ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего в городе возник пожар. По предварительным данным, один человек погиб, еще шесть получили ранения.
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