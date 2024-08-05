Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Стало известно, сколько похищенных в других странах россиян сидят в тюрьмах США

Стало известно, сколько похищенных в других странах россиян сидят в тюрьмах США

Посол Антонов: в тюрьмах США сидят 62 похищенных в других странах россиянина
05 августа 2024, 19:56
Фото: iStock/txking

Фото: iStock/txking

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в американских тюрьмах на данный момент сидят 62 гражданина РФ, которых похитили в других странах и привезли в США. Эту цифру дипломат озвучил в интервью ТАСС.
«62 человека. Россиян, которых похитили в третьих странах и вывезли на территорию США», — отметил он.
По словам Антонова, американцы склоняют заключенных россиян «к признанию своей вины, к сотрудничеству с ФБР» и предлагают уменьшить им срок заключения в обмен на сделку.


Посол добавил, что не осуждает россиян, которые согласились пойти на сделку со спецслужбами, так как понимает, в каких условиях они содержатся.
«Одно дело — использовать хлесткие эпитеты и лозунги в отношении этих людей, другое дело — прожить хотя бы один день в этой тюрьме и увидеть эти условия», — пояснил дипломат.
Состоявшийся 1 августа в Турции самый масштабный со времен холодной войны обмен заключенными между РФ, США и Европой Антонов назвал «редким случаем позитива» в отношениях между Россией и Штатами.
«Урок состоит в том, что даже в тяжелейшие времена можно найти какой-то минимальный знаменатель, который позволяет решать самые чувствительные и острые проблемы в двусторонних отношениях», — подчеркнул посол.
Читайте также:

Посол России в США раскрыл детали дальнейшего обмена заключенными

Медведев назвал выданных за границу россиян предателями

Антонов: РФ несколько раз обсуждала поставку оружия недружественным США странам
#сша
#дело
#посол
#дипломат
#рф
#антонов
Беспорядки в Бангладеш могут затронуть интересы России в регионе
05 августа 2024, 19:43

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Беспорядки, вспыхнувшие в Бангладеш, могут затронуть интересы России в регионе, а также привести к усилению конкуренции между Россией, Китаем и западными странами. Об этом эксперты рассказали в беседе с РИА Новости.
Напомним, что в понедельник, 5 августа, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и её сестра покинули официальную резиденцию в столице Дакке и переместились в более безопасное место на фоне беспорядков. Затем стало известно, что Хасина ушла в отставку и улетела в город Агартала в Индии. Теперь она просит убежище в Великобритании. Вместе с тем, тысячи протестующих собрались у её дворца и устроили штурм.

Эти беспорядки крайне интересны Западу, поскольку Националистическая партия Бангладеш заинтересована в западном векторе развития страны. Также нестабильность в регионе может повлиять на политические интересы России. Имеется и угроза со стороны Индии. Если страна вмешается в ситуацию, то это будет представлять опасность для северо-восточных регионов страны, заявил ведущий научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.

Беспорядки в Бангладеш могут негативно отразиться на совместных проектах с Россией в сфере атомной энергетики, подчеркнул доцент ИСАА МГУ Борис Волхонский.

Читайте также:

Hindu: экс-премьер Бангладеш Хасина попросила убежище в Британии

В Бангладеш нарастают массовые беспорядки, счет погибших идет на сотни

Главком армии Бангладеш: после отставки Хасины создадут временное правительство
#россия
#протесты
#сотрудничество
#политика
#проекты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Антонов: РФ несколько раз обсуждала поставку оружия недружественным США странам
05 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/vadimrysev

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона на консультациях с США несколько раз затрагивала вопрос о возможных поставках недружественным Вашингтону государствам оружия из РФ. Об этом дипломат сообщил в интервью ТАСС.
«Обращу ваше внимание, проходило это в средствах массовой информации. Крайне негативно здесь восприняты были слова Владимира Владимировича Путина о том, что мы рассмотрим тоже возможность поставки недружественным американцам странам российского оружия. Если американцы это делают, почему не можем это сделать мы?», — пояснил Антонов.
Дипломат добавил, что этот вопрос также обсуждался на различных консультациях, в том числе он поднимал его сам, говоря о двойных стандартах Соединенных Штатов, с которыми Россия согласиться явно не может.
«То есть давать оружие украинцам американское с тем, чтобы они убивали русских, — это нормально, а нам поставлять оружие недружественным американцам режимам — это путь к эскалации, к преднамеренному ухудшению российско-американских отношений. С такой логикой, с таким чтением ситуации мы, конечно же, согласиться не можем», — подчеркнул посол.
Ранее посольство России в Лондоне сообщило, что решение властей Великобритании об оказании военной помощи Украине приведёт лишь к затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению страны, а речь идет не об инвестициях в обеспечение безопасности в Европе, а, наоборот, к затягиванию конфликта на Украине и дальнейшему разрушению страны.

Читайте также:

Украина отреагировала на решение Мали о разрыве дипотношений

В России озвучили условия участия в саммите по Украине

Запад обеспокоен рисками эскалации из-за Украины, заявил экс-представитель НАТО
#россия
#оружие
#украина
#страны
#посол
#поставки
#дипломат
#нато
#посольство
#антонов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол России озвучил число россиян в тюрьмах США
Посол России Антонов: в американских тюрьмах сейчас находятся 62 россиянина
05 августа 2024, 19:32

Фото: iStock/gorodenkoff

В тюрьмах США в настоящее время содержатся 62 гражданина России. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что в американских тюрьмах содержатся 62 россиянина, которых похитили в третьих странах, а потом вывезли на территорию Штатов.

По словам Антонова, власти США склоняют россиян к признанию своей вину и сотрудничеству с Федеральным бюро расследований (ФБР). За это им предлагают уменьшить срок заключения.

Посол заявил, что не осуждает россиян, которые согласились на сотрудничество с американскими спецслужбами, поскольку одно дело – выдвигать громкие лозунги в адрес этих людей, а другое – пробыть хотя бы день в тюрьме.

Читайте также:

Посол России в США раскрыл детали дальнейшего обмена заключенными

ФСБ: Гершковича предупреждали о секретности данных об «Уралвагонзаводе»

Медведев назвал выданных за границу россиян предателями
#россияне
#сша
#тюрьма
#анатолий антонов
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США пригрозили Ирану разрывом отношений в случае атаки на Израиль
WSJ: отношения США и Ирана могут пострадать из-за атаки на Израиль
05 августа 2024, 19:02

Фото: iStock/ivanmollov

Готовящийся удар Ирана по Израилю может негативно сказаться на будущем взаимодействии Тегерана с Вашингтоном. Об этом в ходе беседы с главами МИД G7 сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого приводит издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что встреча Блинкена с министрами иностранных дел стран Группы семи состоялась 4 августа. В ходе дискуссии госсекретарь предупредил, что Иран может совершить атаку на Израиль в течение ближайших 24-48 часов. Однако он не уточнил, какие именно действия намерена предпринять иранская армия.

Если атака будет сопоставима по масштабу с той, которая произошла в Иране, то будущие контакты Тегерана с Вашингтоном окажутся на грани срыва.

Напомним, в апреле этого года Иран запустил свыше 300 беспилотников и ракет в сторону Израиля.

Напомним, что обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и командира ливанского движения «Хезболлах» Фуада Шокра.

Читайте также:

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран

Иран отказался смягчать реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС

Израиль готовится к вероятной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы»
#израиль
#иран
#сша
#политика
#сотрудничество
#удар
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина отреагировала на решение Мали о разрыве дипотношений
Украинский МИД счёл решение Мали о разрыве дипотношений недальновидным
05 августа 2024, 18:18

Фото: iStock/alzay

МИД Украины счёл решение Мали о разрыве дипломатических отношений поспешным и недальновидным. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
5 августа пресс-секретарь правительства Мали Абдулайе Майга заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом международного терроризма. Отмечается, что решение было принято после того, как украинская сторона признала свою поддержку повстанцев-туарегов, которые в конце июля напали на колонну малийских правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер».

«Решение переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным. Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения Мали в якобы поддержке Украиной международного терроризма», — говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве также отметили, что Мали разорвала дипотношения с Украиной, не изучив все факты и обстоятельства, а также, не имея доказательств.

Таким образом, по информации украинского МИД, Киев имеет право принять необходимые меры в ответ на недружественные действия Мали.

Читайте также:

Украина подтвердила свою причастность к атаке на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали

Причастность Украины к засаде на ЧВК «Вагнер» в Мали: опубликованы доказательства

Фото туарегов с флагом Украины якобы после гибели «вагнеровцев» оказалось старым
#права
#мид
#украина
#меры
#отношения
#право
#вагнер
#киев
#чвк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский миллиардер Фирташ подал судебный иск против Зеленского
05 августа 2024, 18:06

Украинский миллиардер Дмитрий Фирташ подал иск против президента Владимира Зеленского из-за применённых в отношении бизнесмена персональных санкций. Об этом пишет издание «Главком».
Отмечается, что санкции в отношении Фирташа Совет нацбезопасности и обороны Украины ввёл ещё в 2021 году из-за обвинения в причастности к поставкам сырья, а именно титана, на российские военные предприятия. Бизнесмен, который на тот момент находился в Австрии, отрицал все обвинения. Следующим решением властей стал арест акций принадлежащих Фирташу областных операторов газораспределительных сетей.

24 июня текущего года указом президента страны эти санкции были введены в действие. Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск олигарха в отношении Зеленского.

Введённые санкции, в частности, предусматривают блокировку активов бизнесмена, полное прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий и иные ограничения.

Читайте также:

«Пусть сам воюет»: Зеленского обвинили в захвате страны и истреблении нации

Госдолг Украины увеличился при Владимире Зеленском

Зеленский дал пощёчину коллективному Западу, заявили в Госдуме
#владимир зеленский
#санкции
#бизнесмен
#украина
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова рассказала о новых сенсационных подробностях покушения на Трампа
Захарова: из интригующих детали покушения на Трампа становятся сенсационными
05 августа 2024, 17:22

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подробности расследования покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа из интригующих становятся сенсационными. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Речь идёт о том, что более чем за полтора часа до стрельбы в Трампа полицейские отправляли друг другу фотографии стрелка. Он в это время ходил по территории комплекса, где в скором времени началось выступление политика, и выверял расстояния при помощи оптического дальномера.

Захарова удивилась, как Секретная служба Трампа могла спокойно наблюдать за человеком, явно не относящимся к охране, который ходил по территории с дальномером.

Кроме того, накануне покушения, склад, с крыши которого стрелял Томас Мэттью Крукс исключили из охраняемого периметра.

Читайте также:

Появилось видео с ранившим Трампа стрелком незадолго до покушения

Бывший врач Белого дома Джексон назвал ранение Трампа пулевым, а не осколочным

Экс-президент США Дональд Трамп назвал возможную причину покушения на него
#мария захарова
#дональд трамп
#сша
#покушение
#стрельба
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин назвал лучшее средство для реабилитации бойцов СВО
Путин: лучшими психологами для бойцов СВО являются их жены
05 августа 2024, 17:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что супруги бойцов спецоперации являются для них лучшими специалистами-психологами. Так он прокомментировал предложение председателя Совфеда Валентины Матвиенко о возможности женам проводить реабилитацию в санаториях вместе с мужьями.
Матвиенко рассказала, что в Кисловодске встретилась с бойцами СВО, которые проходят реабилитацию в санатории Минобороны РФ.

«Очень предметно поговорили, всё нравится, всё хорошо. Но они говорят: Вы знаете, нам же нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая; разрешите, чтобы жёны с нами могли отдыхать в санатории», — поведала она Путину.

Президент согласился с доводами и ответил, что жены действительно являются самыми лучшими специалистами-психологами.

По словам Матвиенко, руководство госпиталя согласно с принятием подобных мер и полагает, что это улучшит дисциплину в выполнении медицинских рекомендаций.

Таким образом, председатель Совфеда планирует подготовить совместно с Минобороны РФ соответствующие предложения.

Читайте также:

Матвиенко не исключила формирования федерального округа с новыми регионами

Матвиенко: Россия не знает, в чем заключается мирный план Трампа по Украине

Матвиенко исключила территориальные уступки Киеву в Донбассе и Новороссии
#россия
#реабилитация
#минобороны рф
#президент
#план
#санатории
#сво
#матвиенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Hindu: экс-премьер Бангладеш Хасина попросила убежище в Британии
05 августа 2024, 16:53

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Ушедшая в отставку на фоне протестов в стране премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании. Об этом сообщает местное издание Hindu, ссылаясь на собственные источники.
«Хасина попросила убежища от Великобритании. Ее сестра, у которой уже есть гражданство Великобритании, сопровождает ее», — говорится в статье.

5 августа стало известно, что Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. По данным агентства Reuters, политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии.

Массовые беспорядки в Бангладеш против системы квот на государственные должности начались в июле. Столкновения местных жителей и полиции привели к многочисленным жертвам, погибшими считаются не менее 300 человек.

Читайте также:

Главком армии Бангладеш: после отставки Хасины создадут временное правительство

В Бангладеш нарастают массовые беспорядки, счет погибших идет на сотни

Премьер Бангладеш Хасина ушла в отставку на фоне протестов и сбежала в Индию
#гражданство
#человек
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф