Стало известно, сколько похищенных в других странах россиян сидят в тюрьмах США

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в американских тюрьмах на данный момент сидят 62 гражданина РФ, которых похитили в других странах и привезли в США. Эту цифру дипломат озвучил в интервью ТАСС.
«62 человека. Россиян, которых похитили в третьих странах и вывезли на территорию США», — отметил он.По словам Антонова, американцы склоняют заключенных россиян «к признанию своей вины, к сотрудничеству с ФБР» и предлагают уменьшить им срок заключения в обмен на сделку.
Посол добавил, что не осуждает россиян, которые согласились пойти на сделку со спецслужбами, так как понимает, в каких условиях они содержатся.
«Одно дело — использовать хлесткие эпитеты и лозунги в отношении этих людей, другое дело — прожить хотя бы один день в этой тюрьме и увидеть эти условия», — пояснил дипломат.Состоявшийся 1 августа в Турции самый масштабный со времен холодной войны обмен заключенными между РФ, США и Европой Антонов назвал «редким случаем позитива» в отношениях между Россией и Штатами.
«Урок состоит в том, что даже в тяжелейшие времена можно найти какой-то минимальный знаменатель, который позволяет решать самые чувствительные и острые проблемы в двусторонних отношениях», — подчеркнул посол.Читайте также:
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