Медведев назвал выданных за границу россиян предателями

Федеральный окружной суд Вашингтона вернулся к рассмотрению дела против экс-президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы и назначил следующие слушания на 16 августа. Об этом сообщается в постановлении федерального судьи Тани Чаткен.