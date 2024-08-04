Медведев назвал выданных за границу россиян предателями

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал предателями тех россиян, которые уехали за границу в рамках обмена заключенными между РФ и странами Запада.
По словам политика, Москва отдала Западу людей, которые совершили уголовные преступления, «некоторые из них были осуждены за шпионаж». Медведев предупредил, что «этим предателям лучше оглядываться по сторонам».
Он подчеркнул, это была крайне трудная шахматная партия, которая проводилась по лучшим учебникам и длилась утомительно долго. «Западные друзья» проявили прагматизм и склонность к разумным компромиссам, заключил Медведев.
Напомним, 1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах различных государств.
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Он подчеркнул, это была крайне трудная шахматная партия, которая проводилась по лучшим учебникам и длилась утомительно долго. «Западные друзья» проявили прагматизм и склонность к разумным компромиссам, заключил Медведев.
Напомним, 1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах различных государств.
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Екатерина Коршунова