Посол Азербайджана пркомментировал диалог Путина и Алиева

Фото: kremlin.ru
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут насыщенный диалог в Баку, заявил агентству ТАСС посол в Москве Полад Бюльбюль оглы.
Дипломат также отметил, что отношения между Москвой и Баку в настоящее время находятся на «очень высоком уровне».
Владимир Путин прибыл в Баку в воскресенье 18 августа с двухдневным официальным визитом. Вечером он принял участие в неформальном ужине с азербайджанским лидером.
Ранее сообщалось, что президент Путин обсудит с президентом Алиевым вопросы азербайджано-армянского примирения. Руководители также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.
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Владимир Путин прибыл в Баку в воскресенье 18 августа с двухдневным официальным визитом. Вечером он принял участие в неформальном ужине с азербайджанским лидером.
Ранее сообщалось, что президент Путин обсудит с президентом Алиевым вопросы азербайджано-армянского примирения. Руководители также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.
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Александр Климов