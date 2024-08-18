Стала известна тема будущих переговоров Путина с Алиевым

Украина разместила вдоль Белоруссии порядка 120 тысяч военных, при этом сама граница сейчас заминирована как никогда. Об этом сообщил глава республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». Минск в качестве ответной меры разместил свои силы вдоль всей границы, добавил он.