Стала известна тема будущих переговоров Путина с Алиевым

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Об азербайджано-армянском урегулировании поговорят президент России Владимир Путин со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках государственного визита российского лидера в Баку в период 18-19 августа. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на материалы, посвященные визиту Путина.
«Президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, в частности по тематике азербайджано-армянского урегулирования», — сказано в документации.Отмечается, что главными задачами этого вопроса остаются подписание соглашения о мире, а также ряд других аспектов, требующих решения на основе договоренностей трех стран в период 2020-2022 годов.
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