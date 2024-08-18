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Стала известна тема будущих переговоров Путина с Алиевым

Путин и Алиев поговорят об армяно-азербайджанском урегулировании в Баку
18 августа 2024, 16:49
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Об азербайджано-армянском урегулировании поговорят президент России Владимир Путин со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках государственного визита российского лидера в Баку в период 18-19 августа. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на материалы, посвященные визиту Путина.


«Президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, в частности по тематике азербайджано-армянского урегулирования», — сказано в документации.

Отмечается, что главными задачами этого вопроса остаются подписание соглашения о мире, а также ряд других аспектов, требующих решения на основе договоренностей трех стран в период 2020-2022 годов.

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#новости
Лукашенко сделал неожиданное заявление о границе с Украиной
Лукашенко: граница Украины и Белоруссии заминирована как никогда
18 августа 2024, 18:05

Фото: сайт Кремля

Украина разместила вдоль Белоруссии порядка 120 тысяч военных, при этом сама граница сейчас заминирована как никогда. Об этом сообщил глава республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». Минск в качестве ответной меры разместил свои силы вдоль всей границы, добавил он.
«Граница заминирована как никогда», — отметил Лукашенко.
По его словам, украинские БПЛА постоянно нарушают воздушное пространство Белоруссии со стороны юго-востока.
«Мы их предупреждали, конечно, наши ПВО это видят, мы сбили цели, но это уже вторжение на нашу территорию», — пояснил белорусский лидер, комментируя сбитые 9 августа дроны ВСУ.
Лукашенко подчеркнул, что он вынужден соответствующе реагировать, чтобы обеспечить безопасность украинско-белорусской границы.

Ранее белорусский президент заявил, что, напав на Курскую область, киевский режим повышает ставки в расчете получить лучшую позицию, если начнутся переговоры, но в настоящее время такая тактика не сыграет.

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«Нет там уже этих нациков»: Лукашенко заявил о денацификации Украины
Лукашенко заявил, что Украина уже денацифицирована
18 августа 2024, 16:24

Фото: Сайт Кремля

Украину уже денацифицировали, а граждане республики ненавидят главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с телеканалом «Россия-1» заявил глава РБ Александр Лукашенко.
«Нет там уже этих нациков. Денацифирована Украина», — прокомментировал белорусский президент.

Лукашенко резюмировал, что «ненавидят» Зеленского 70% населения. Ранее глава РБ заявлял, что при необходимости Москва и Минск поменяют оборонительные планы по защите западной границы Союзного государства на наступательные.

Кроме того, Украина, по мнению президента Белоруссии, повышает ставки, нападая под Курском, чтобы иметь лучшую позицию в случае переговоров.

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Bild: Киев больше не сможет использовать некоторые виды немецких вооружений
18 августа 2024, 16:21

Фото: istockphoto/alzay

Украинские военные больше не смогут использовать некоторые виды вооружений, поставляемых им Германией. Либо они смогут применять их только ограниченно.
Общая военная поддержка Киева со стороны Берлина находится под угрозой, пишет немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на внутреннее письмо министерства обороны ФРГ, имеющееся в распоряжении журналистов.

Согласно документу, первоначальные потребности Украины в запчастях для некоторых боевых машин, в частности, для самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, не могут быть удовлетворены. Дело в том, что запрошенные комплектующие теперь придётся покупать заново. Это значит, что ВСУ больше не смогут использовать эти САУ либо их использование будет ограничено.

Это связано с тем, что поставки из запасов бундесвера не могут быть возмещены в установленном и гарантированном порядке. Со временем, говорится в публикации, ситуация будет ещё более обостряться из-за возможной потери помощи со стороны Германии.

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Александр Лукашенко назвал своего сына Николая мужественным человеком
18 августа 2024, 15:49

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает своего младшего сына Николая мужественным человеком. Он уверен, что в случае необходимости тот сможет защитить свою страну.
В интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» белорусский лидер сказал, что доволен характером сына, рад, что он растёт мужественным человеком, способным на поступок. Президент также сказал, что считает Николая слегка оппозиционно настроенным по отношению к своему отцу.

«Он вполне может меня слегка покритиковать», — сказал Лукашенко.

Он также назвал Николая хорошо образованным человеком, отметив, что он «блестяще» окончил школу. Президент Белоруссии рассказал, что его сын хорошо владеет английским языком, получает образование на английском языке по специальности биотехнология. Лукашенко уточнил, что Николая учится в Пекинском университете и Белорусском государственном университете по совместной программе и получит дипломы обоих вузов.

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Лукашенко сделал очередное заявление по Украине
Лукашенко: киевский режим идет с Курской областью на повышение ставок
18 августа 2024, 15:46

Фото: Сайт Кремля

Напав на Курскую область, киевский режим повышает ставки в расчете получить лучшую позицию, если начнутся переговоры, но в настоящее время такая тактика не сыграет. Об этом заявил глава РБ Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1».
«Так и Запад говорит, на Украине об этом мечтают. Но встает другой вопрос: в такой ситуации и в подобных кто с ними будет вести переговоры? Поэтому идти на повышение ставок <...> — это неправильно, это не тот случай. Это классика, но она не подходит», — считает белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что Киев провоцирует Москву на применение ядерного оружия. Международное сообщество также заявляло, что выступает против эскалации конфликта на Украине.

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Британский премьер Стармер поручил продумать план расширения поддержки Киева

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#россия
#украина
#белоруссия
#александр лукашенко
#новости
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Британский премьер Стармер поручил продумать план расширения поддержки Киева
18 августа 2024, 15:24

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает необходимым расширить поддержку Украины. С просьбой продумать соответствующие меры он обратился к членам совета национальной безопасности.
Об этом сообщает британская газета The Times. В публикации указано, что британский премьер попросил совет национальной безопасности разработать план, подразумевающий принятие дополнительных мер поддержки Киева. Также неназванный военный источник сообщил газете, что политика Стармера относительно поддержки Украины будет носить всеобъемлющий характер.

Собеседник издания подчеркнул, что речь идёт не только о военной помощи, но и о промышленной, экономической и дипломатической. По данным газеты, для того, выработать единую политику Великобритании на украинском направлении, создана специальная рабочая группа с участием министерств обороны и иностранных дел Соединённого Королевства.

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#великобритания
#украина
#премьер-министр
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Под Сумами ракетным ударом уничтожили американскую установку РСЗО М270 MLRS
18 августа 2024, 14:42

Фото: Минобороны России

В Сумской области в районе села Бездрик уничтожили американскую пусковую установку РСЗО М270 MLRS. Об этом сообщает Минобороны России. Цель поразили ракетным ударом, говорится в сообщении.
«В районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США», — указано в сводке ведомства.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал кадры уничтожения иностранной военной техники ВСУ в районе Суджи в Курской области.
«Все, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно», — написал Алаудинов.
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#сша
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#кадры
#военная техника
#люди
#всу
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Захарова прокомментировала сообщение WP о срыве «непрямых переговоров» с Киевом
Захарова: Никаких переговоров между Москвой и Киевом не планировалось
18 августа 2024, 14:35

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опровергла сообщение издания The Washington Post, в котором утверждалось, что нападение ВСУ на Курскую область сорвало «непрямые переговоры» между Москвой и Киевом в Катаре.
Авторы публикации сообщали, что на «тайных» переговорах между Россией и Украиной будет обсуждаться вопрос нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры двух стран. А вторжение украинских войск на территорию российского региона сорвало эти переговоры. Эту информацию прокомментировала спикер российского МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, никто ничего не срывал, так как срывать было нечего. Никаких переговоров, прямых или непрямых, между Москвой и Киевом не планировалось. Обсуждение между сторонами вопросов безопасности гражданских объектов и критической инфраструктуры также не велось и не ведётся, заключила Захарова.

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#мария захарова
#переговоры
#москва
#киев
#курская область
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В КНДР предрекли судьбу режима Зеленского
МИД КНДР: нападение ВСУ в Курской области закончится разгромом режима Зеленского
18 августа 2024, 13:59

Атака со стороны боевиков ВСУ под Курском закончится крахом режима Владимира Зеленского, а также стратегическим поражением Вашингтона, заявили в Северокорейском МИД.
«Нынешнее ожесточенные бои в Курской (области — Прим. ред.) станут прелюдией полного разгрома марионеточной клики Зеленского и стратегического поражения США и Запада», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНДР.

Там добавили, что Вашингтон с его союзниками, помогая Киеву, ведет к третьей мировой войне, а Северная Корея всегда будет на стороне России в вопросах защиты ей своей независимости.

Ранее МИД КНДР обвинил США в том, что боевики ВСУ напали на Курскую область.

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