Стало известно о возможном появлении генкосульства России в Карабахе

Все вторгшиеся на территорию РФ части ВСУ будут уничтожены, либо взяты в плен, заявил «Ленте.ру» сенатор СФ Владимир Джабаров. Таким образом первый зампред комитета по международным делам ответил на слова градоначальника Львова Андрея Садового про страшную цену за атаку ВСУ в Курской области.