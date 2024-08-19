Стало известно о возможном появлении генкосульства России в Карабахе

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Генеральное консульство России может появиться в Карабахе, заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы в интервью информационному агентству ТАСС.
В настоящее время вопрос находится в процессе обсуждения.
По его словам, сфера деятельности консульств в Азербайджане более ограничена, однако работа в этом направлении продолжается.
Ранее Бюльбюль оглы заявил, что завершает свою 18-летнюю дипломатическую службу в Москве в преддверии визита президента России Владимира Путина в Баку для переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Дипломат заявил, что надеется представлять свою родную Шушу и жителей региона в парламенте Азербайджана.
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«У нас в России два генконсульства – в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге. Учитывая размеры России и количество азербайджанцев в вашей стране, это естественно», – подчеркнул он.
По его словам, сфера деятельности консульств в Азербайджане более ограничена, однако работа в этом направлении продолжается.
Ранее Бюльбюль оглы заявил, что завершает свою 18-летнюю дипломатическую службу в Москве в преддверии визита президента России Владимира Путина в Баку для переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Дипломат заявил, что надеется представлять свою родную Шушу и жителей региона в парламенте Азербайджана.
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Александр Климов