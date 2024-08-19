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Стало известно о возможном появлении генкосульства России в Карабахе

Посол Азербайджана Бюльбюль оглы: генкосульство РФ может появиться в Карабахе
19 августа 2024, 03:18
Фото: istockphoto/shironosov

Фото: istockphoto/shironosov

Генеральное консульство России может появиться в Карабахе, заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы в интервью информационному агентству ТАСС.
В настоящее время вопрос находится в процессе обсуждения.

«У нас в России два генконсульства – в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге. Учитывая размеры России и количество азербайджанцев в вашей стране, это естественно», – подчеркнул он.



По его словам, сфера деятельности консульств в Азербайджане более ограничена, однако работа в этом направлении продолжается.

Ранее Бюльбюль оглы заявил, что завершает свою 18-летнюю дипломатическую службу в Москве в преддверии визита президента России Владимира Путина в Баку для переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Дипломат заявил, что надеется представлять свою родную Шушу и жителей региона в парламенте Азербайджана.

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#москва
Байден высказался о шансах на заключение сделки п Газе
Байден: заключение сделки по Газе еще возможно
19 августа 2024, 02:20

kremlin

Президент США Джо Байден заявил, что в настоящее время ведется работа над соглашением о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС, передает РИА Новости.
Американский лидер считает, что соглашение по Газе еще возможно.

«Все еще в процессе, мы не сдаемся, все еще возможно», – сказал глава Белого дома.

Ранее представитель палестинской организации ХАМАС Ахмед Абдель Хади заявил, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа провалились.о.

Между тем, в совместном заявлении, опубликованном 16 августа представителями США, Египта и Катара, сообщается, что переговоры между Израилем и палестинской экстремистской группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа продолжаются конструктивно и в позитивной атмосфере.

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#израиль
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В Чикаго открывается съезд демпартии США для номинации Харрис в кандидаты
19 августа 2024, 01:09

Фото: iStock/rarrarorro

В Чикаго сегодня, 19 августа, открывается съезд демократической партии США, на котором ожидают номинацию Камалы Харрис в кандидаты на пост американского президента. Об этом сообщает РИА Новости. Четырехдневное мероприятие откроет речь действующего главы государства Джо Байдена, указано в материале.
По данным агентства, в город съедутся не только представители власти и политических сил, но и все ныне живущие бывшие президента США за исключением Джимми Картера, которому вскоре должно исполниться 100 лет.

После выступления президента в первый день съезда делегаты проведут голосование, чтобы окончательно утвердить Харрис как кандидата от демократов. В заключительный день она выступит с речью и формально примет номинацию.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что победа Камалы Харрис на президентских выборах приведет к массовому голоду в стране. Так он прокомментировал планы кандидата от Демократической партии запустить программу по ограничению цен на продукты питания.

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Британский дипломат ушел в отставку в связи с поставками Лондоном оружия Израилю
19 августа 2024, 01:06

Фото: istockphoto/melis82

Британский дипломат Марк Смит подал в отставку. Таким образом он опротестовал продолжение поставок современного оружия Израилю. Об инциденте сообщил телеканал Sky News.
Смит занимал должность второго секретаря в британском посольстве Ирландии. По словам дипломата, он больше не может находиться на государственной службе из-за причастности британских властей к военным преступлениям Израиля в Палестине.

Он добавил, что израильские войска регулярно нарушают все нормы гуманитарного права и имеют полное одобрение правительства страны.

Ранее представитель палестинской организации ХАМАС Ахмед Абдель Хади заявил, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа провалились.

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#израиль
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#хамас
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Стало известно о планах увольнения Сырского накануне атаки на Курскую область
The Economist: перед атакой на Курскую область Сырский был на грани увольнения
19 августа 2024, 00:30

Накануне вторжения украинских войск в Курскую область командующий Вооруженный силами Украины Александр Сырский находился на грани увольнения. Согласно информации, полученной The Economist от источника, планировалась реорганизация командования украинской армии.
Командующий ВСУ оказался под давлением с момента вступления в должность, и ему пришлось решать проблемы, оставленные его предшественником Валерием Залужным. Командование конфликтовало с правительством по поводу мобилизационной политики, а Соединенные Штаты задерживали военную помощь.

Неназванный источник охарактеризовал Сырского как «хорошего в войне, но не в политике». Из-за этого давления он начал планировать нападение на территорию России, но держал свои планы в секрете, о них знал лишь ограниченный круг генералов и сотрудников спецслужб. Сырки обсуждал свои планы один на один с президентом Владимиром Зеленским без присутствия своего штаба.

Ранее стало известно о разногласиях Зеленского и Сырского относительно атаки на Курскую область.

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#владимир зеленский
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В РБ назвали число полетов в неделю разведавиации НАТО у границы
ВВС РБ: Минском фиксируется до 40 полетов в неделю разведавиации НАТО у границ
18 августа 2024, 21:58

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Минск фиксирует у белорусских границ в неделю до 40 полетов разведавиации натовских государств. Об этом в беседе с белорусским каналом CTVBY на видеохостинге YouTube рассказал руководитель противовоздушной обороны РБ Андрей Лукьянович.
«Заблаговременная подготовка к военным конфликтам, к открытому противостоянию против Республики Беларусь и Российской Федерации. Именно блока НАТО. И вот эти полеты, которые мы ежедневно фиксируем, разведывательной авиации — 30-40 полетов в неделю, используя весь арсенал, который имеют страны НАТО», — пояснил командующий белорусских ВВС.

Военный добавил, что в этом году зафиксировали примерно 800 полетов легкомоторников и вертолетов на польской территории и территории балтийских государств. Лукьянович резюмировал, что четыре раза нарушалась госграница.

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Путина пригласили на ужин с Алиевым и его женой в домашней резиденции
18 августа 2024, 21:30

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин проводит неформальную встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и его женой. Об этом сообщает РИА Новости. Российского лидера пригласили на ужин в домашней резиденции Алиева, говорится в материале.
По данным агентства, встретившись в резиденции, Путин и Алиев крепко обнялись, тепло поприветствовали друг друга, а после президент России подарил букет цветов Мехрибан Алиевой.

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Азербайджана Баку с официальным двухдневным государственным визитом. Завтра, 19 августа, российский лидер поучаствует в церемонии возложения цветов к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к мемориалу «Вечный огонь».

После состоится официальная встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в резиденции «Загульба». Лидеры стран обсудят насущные вопросы и проведут переговоры в расширенном составе.

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#лидер
#переговоры
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В СФ ответили на слова мэра Львова о страшной цене за атаку ВСУ под Курском
Сенатор Джабаров: вторгшиеся на территорию РФ части ВСУ будут ликвидированы
18 августа 2024, 21:18

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Все вторгшиеся на территорию РФ части ВСУ будут уничтожены, либо взяты в плен, заявил «Ленте.ру» сенатор СФ Владимир Джабаров. Таким образом первый зампред комитета по международным делам ответил на слова градоначальника Львова Андрея Садового про страшную цену за атаку ВСУ в Курской области.
«Я так понимаю, что в числе тех частей, которые вторглись в Курскую область, было много выходцев с Западной Украины. Пошли похоронки. Но я хочу сказать, что это касаться будет не только Западной Украины. Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну либо будут уничтожены, либо взяты в плен», — резюмировал сенатор.

Ранее Садовый написал в соцсетях, что «операция ВСУ имеет свою страшную цену. Надо это осознать и помнить тех, кто за это расплачивается».

Боевики ВСУ напали на приграничье Курской области 6 августа. Украинские радикалы решили прорвать оборону ВС РФ, но противнику дали отпор пограничники, солдаты и Росгвардия. Позже стало известно, что незадолго до атаки Украина получила от НАТО произведенный, согласно документам в этом году, бронеавтомобиль Senator, который и отправила в российский регион.

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Партия Меланшона потребует отставки Макрона, если Касте не станет премьером
18 августа 2024, 20:57

Фото: iStock/SimonLukas

Французская левая партия Жана-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция» попытается через голосование в парламенте отправить президента Эммануэля Макрона в отставку, если он не тот не предложит пост премьер-министра страны Люси Касте. Об этом сообщает издание Tribune со ссылкой на заявление партии.
«Непокорившуюся Францию» требует, чтобы Макрон принял результаты парламентских выборов и назначил Касте премьер-министром.

«Президент должен принять результаты парламентских выборов и назначить Люси Касте премьер-министром, как предлагает «Новый народный фронт». Если он этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста, а не покоримся его грязным трюкам против основного закона демократии: единственным источником власти во Франции является народное голосование», — указано в заявлении партии.
По данным издания, левые возмущены тем, что Макрон решил не формировать правительство, пока в стране не закончатся Олимпийские игры и игнорирует кандидатуру Касте.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в своих соцсетях, что, несмотря на все усилия по очистке Сены, тренировочный заплыв по триатлону на Олимпийских играх в Париже был отменен из-за плохой погоды.
«А на «очистку Сены» мы потратили 1,4 миллиарда! Министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придётся ещё раз искупаться в реке» — возмутился Филиппо.
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Путин прибыл в Азербайджан с официальным двухдневным государственным визитом
18 августа 2024, 20:31

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Азербайджана Баку с официальным двухдневным государственным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что завтра, 19 августа, российский лидер поучаствует в церемонии возложения цветов к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к мемориалу «Вечный огонь».

После состоится официальная встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в резиденции «Загульба». Лидеры стран обсудят насущные вопросы и проведут переговоры в расширенном составе.
Также президенты планируют подписать совместные документы, а после официально выступить перед СМИ.

Вечером Путин и Алиев отправятся на территорию «Белого города» и посетят кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц. Затем пройдет государственный прием от имени Алиева в честь Путина.

Ранее сообщалось, что одной из тем разговора президента России Владимира Путина со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым станет азербайджано-армянское урегулирование.

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#переговоры
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