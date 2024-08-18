Путин прибыл в Азербайджан с официальным двухдневным государственным визитом

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Азербайджана Баку с официальным двухдневным государственным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что завтра, 19 августа, российский лидер поучаствует в церемонии возложения цветов к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к мемориалу «Вечный огонь».
После состоится официальная встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в резиденции «Загульба». Лидеры стран обсудят насущные вопросы и проведут переговоры в расширенном составе.
Также президенты планируют подписать совместные документы, а после официально выступить перед СМИ.
Вечером Путин и Алиев отправятся на территорию «Белого города» и посетят кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц. Затем пройдет государственный прием от имени Алиева в честь Путина.
Ранее сообщалось, что одной из тем разговора президента России Владимира Путина со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым станет азербайджано-армянское урегулирование.
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После состоится официальная встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в резиденции «Загульба». Лидеры стран обсудят насущные вопросы и проведут переговоры в расширенном составе.
Также президенты планируют подписать совместные документы, а после официально выступить перед СМИ.
Вечером Путин и Алиев отправятся на территорию «Белого города» и посетят кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц. Затем пройдет государственный прием от имени Алиева в честь Путина.
Ранее сообщалось, что одной из тем разговора президента России Владимира Путина со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым станет азербайджано-армянское урегулирование.
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Данил Пономарев