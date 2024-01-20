Посол Барбин: Фареры дискриминируют российских рыбаков

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РФ не станет жертвовать интересами рыбаков, чтобы сохранить соглашение о рыболовстве с Фарерскими островами.
Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.
По его словам, автономный регион Дании взял курс на дискриминацию российских предприятий. К примеру, появились ограничения на заход в порты для рыболовных судов из РФ. Росрыболовство ответило на это внесением предложения о запрете на ввоз морепродуктов с островов.
По ловам Барбина, российские ответные меры не ставят цель ухудшить двусторонние отношения в рамках соглашения 1977 года.
Договор о взаимных отношениях был подписан в 1977 году. Он пересматривается каждый год. В конце 2023 года действие документа продлили на 2024 год.
Сообщалось, что Токио планирует продолжить работу по возобновлению соглашения с Россией о рыболовном промысле в районе Курильских островов. Об этом заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.
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По его словам, автономный регион Дании взял курс на дискриминацию российских предприятий. К примеру, появились ограничения на заход в порты для рыболовных судов из РФ. Росрыболовство ответило на это внесением предложения о запрете на ввоз морепродуктов с островов.
«Однако перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в этой сфере, включая торговлю рыбной продукцией, заметно ухудшились. Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды. От этого зависит и дальнейшая судьба соглашения. РФ не пойдет на односторонние уступки и не будет жертвовать интересами своих рыбаков», —заявил Владимир Барбин.По соглашению между РФ и Фарерскими островами Москва предоставляет квоту на вылов рыбы в Баренцевом море. А российская сторона взамен получает возможность вылова в фарерских водах и право на перегрузку улова в местных портах.
Договор о взаимных отношениях был подписан в 1977 году. Он пересматривается каждый год. В конце 2023 года действие документа продлили на 2024 год.
Сообщалось, что Токио планирует продолжить работу по возобновлению соглашения с Россией о рыболовном промысле в районе Курильских островов. Об этом заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.
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Мария Фирсова