Японские власти захотели возобновить соглашение с РФ о рыбном промысле у Курил

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Токио планирует продолжить работу по возобновлению соглашения с Россией о рыболовном промысле в районе Курильских островов. Об этом заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава.
В октябре японские СМИ сообщали, что рыбаки лишились доступа к Курильским островам из-за антироссийских санкций. Представители рыболовецких компаний говорили, что хотели бы в 2023 году вновь выйти на промысел в акватории Южных Курил. Однако этот промысел регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись.
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Александр Бойцов