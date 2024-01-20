Посол Барбин назвал незаконными планы Дании о блокировке танкеров с нефтью из РФ

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Планы Дании о блокировке прохода танкеров с российской нефтью нарушают международное право. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Дания планирует проверять и блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через её территориальные воды.
Посол подчеркнул, что Дания, будучи крупной судоходной державой, заинтересована в соблюдении правил Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и других документов, затрагивающих эти вопросы. Согласно им, блокировка прохода судов в проливах, используемых для международного судоходства, является нарушением. Также не позволяется проведение проверки без имеющихся на то веских оснований.
Барбин выразил надежду на то, что датские власти понимают эти нюансы и пересмотрят своё решение.
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Посол подчеркнул, что Дания, будучи крупной судоходной державой, заинтересована в соблюдении правил Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и других документов, затрагивающих эти вопросы. Согласно им, блокировка прохода судов в проливах, используемых для международного судоходства, является нарушением. Также не позволяется проведение проверки без имеющихся на то веских оснований.
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Анастасия Чинкова