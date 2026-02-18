Посол Ерхов: Запад не скрывает подготовки к большой войне в Европе

18 февраля 2026, 11:27

Фото: iStock/Anna_Anikina

Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов заявил, что на Западе ведется подготовка к возможному крупному военному конфликту в Европе. Об этом дипломат сообщил во время лекции для студентов Университета мировой экономики и дипломатии в Ташкенте.