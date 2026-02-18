Достижения.рф

Посол Ерхов: Запад не скрывает подготовки к большой войне в Европе

Фото: iStock/Anna_Anikina

Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов заявил, что на Западе ведется подготовка к возможному крупному военному конфликту в Европе. Об этом дипломат сообщил во время лекции для студентов Университета мировой экономики и дипломатии в Ташкенте.



По словам Ерхова, западные страны не скрывают своих намерений и уже предпринимают конкретные шаги. Он отметил, что в Европе усиливается милитаризация, растет финансирование военно-промышленного комплекса, а также совершенствуется военная логистика.

Дипломат подчеркнул, что подготовка, по его оценке, носит серьезный характер и ведется системно. При этом конкретные государства или сроки возможного конфликта в его выступлении не уточнялись.

Иван Мусатов

