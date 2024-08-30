Захарова раскрыла, что будет с россиянами, живущими на Западе и работающими на Россию

Депутат Верховной рады Леся Забуранная заявила, что Запад призвал Киев искать внутри страны деньги для покрытия дефицита в бюджете на 2025 год. По ее словам, в следующем году стране не будет хватать 35 миллиардов долларов, 15 из которых власти не знают, где взять.