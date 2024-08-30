Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что всех, кто сотрудничает с Россией, ждет преследование на Западе.
Захарова привела в пример арест Павла Дурова во Франции и задержание в Нью-Йорке бывшего разведчика США Скотта Риттера, пытавшегося улететь на Петербургский экономический форум.
По ее словам, не имеет значения, в какой форме происходит сотрудничество с Россией — будь то бизнес или просто комментарии в СМИ.
Ситуация с арестом Дурова, которого задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже после прилета из Азербайджана, также вызывает вопросы о двойных стандартах западной демократии. В Госдуме рассматривают это как попытку цензуры и давления на бизнес, отмечая, что подобные инциденты демонстрируют, как легко могут меняться правила в зависимости от целей Запада.
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«Эти методы давления становятся нормой», – заявила Захарова в интервью для 360.ru.
По ее словам, не имеет значения, в какой форме происходит сотрудничество с Россией — будь то бизнес или просто комментарии в СМИ.
Ситуация с арестом Дурова, которого задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже после прилета из Азербайджана, также вызывает вопросы о двойных стандартах западной демократии. В Госдуме рассматривают это как попытку цензуры и давления на бизнес, отмечая, что подобные инциденты демонстрируют, как легко могут меняться правила в зависимости от целей Запада.
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Елена Перлова