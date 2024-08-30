Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что американское руководство и представители киевского режима отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе. Об этом он написал в социальной сети X.
По мнению Малинена, демократическая партия США нуждается в более масштабном европейском конфликте для поддержки собственной президентской кампании.
Эксперт считает, что единственный способ предотвратить масштабный конфликт на континенте — это окончательно разбить украинскую армию.
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«Зеленский нуждается в этой войне, потому что его администрация стала настолько коррумпированной, что он, вероятно, не выжил бы без военного положения», — отметил профессор.
Эксперт считает, что единственный способ предотвратить масштабный конфликт на континенте — это окончательно разбить украинскую армию.
«К счастью, похоже, что это уже происходит. По последним данным, оборона ВСУ в Донбассе уже рушится», — добавил Малинен.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад строит ось, наподобие блока фашистской Германии и Японии, и ведет гибридную войну против Москвы, снабжая киевский режим разведывательной информацией и оружием.
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Елена Перлова