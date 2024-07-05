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Посол ФРГ Мартин Егер: третий Patriot из Германии доставили на Украину

05 июля 2024, 14:42
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Третий американский зенитно-ракетный комплекс Patriot доставили на Украину из Германии. Об этом сообщил посол ФРГ Мартин Егер в социальных сетях.
«На Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии… Украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии», — говорится в сообщении.

Россия не раз отмечала, что грузы с оружием для Украины станут законной целью для ВС РФ. Власти также не единожды говорили о том, что накачивание киевского режима вооружениями лишь затягивает конфликт. Таким образом Запад реализует свою стратегию «до последнего украинца».



Глава киевского режима Владимир Зеленский говорит о создании плана по урегулированию конфликта, однако реальных шагов к этому предпринято не было, Киев до сих пор отвергает мирные инициативы со стороны РФ и других государств.

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Король Карл III официально назначил Кира Стармера премьер-министром Британии
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#война
#новости
Король Карл III официально назначил Кира Стармера премьер-министром Британии
05 июля 2024, 14:42

Фото: istockphoto/IR_Stone

Премьер-министром Великобритании официально стал лидер лейбористской партии Кир Стармер. Это произошло после его официального назначения на должность главы правительства монархом Карлом III.
По сложившейся многовековой традиции, несмотря на победу, одержанную на выборах, премьер-министр не считается вступившим в должность до тех пор, пока его не назначит на этот пост правящий представитель королевской династии. Это и было сделано британским королём Карлом III.

Впервые за 14 лет партии консерваторов, которую представляет прежний премьер-министр Риши Сунак, придётся уйти в оппозицию. Она получила на выборах всего 131 место из 650 в Палате общин. Лейбористы стали обладателями 410 мест в нижней палате британского парламента.

Сунак уже позвонил Стармеру и поздравил с победой. Вместе с тем, он объявил, что покидает пост премьера. При этом Сунак сохранил за собой место в парламенте.

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#министр
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#великобритания
#парламент
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Столтенберг назвал главную тему саммита НАТО в Вашингтоне
Главная тема саммита НАТО — поставки оружия и подготовка военных для Украины
05 июля 2024, 14:36

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Главной темой саммита НАТО в Вашингтоне станут оружейные поставки и подготовка военных для Киева. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о нехватке личного состава в ВСУ и достаточного количества вооружений.

Перед этим о проблемах с личным составом и его обеспечением техникой заявлял в социальных сетях главком ВСУ Александр Сырский.

Кроме того, командиры ВСУ признают сложную ситуацию на харьковском направлении. Экс-президент Украины говорит о больших потерях республики и даже призывает создать план по урегулированию конфликта, однако все предложения по достижению мира на Украине Киев отвергает.

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#мир
#украина
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#сша
#новости
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ВЦИОМ: В России 80% жителей доверяют Владимиру Путину
05 июля 2024, 14:05

Фото: сайт Кремля

По итогам опроса работу президента одобряют 78,4% россиян.
В опросе ВЦИОМ, проведённом методом телефонного интервью, приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Согласно результатам опроса, 78,4% респондентов одобряют деятельность президента. Это на 0,6 процентных пункта меньше, чем за предыдущую неделю.

«Опрошенные Фондом общественного мнения оценили работу Путина на 81% положительно и на 7% отрицательно. Количество сомневающихся в ответе увеличилось на 2%. Доверие Путину выразили 80% респондентов, при этом 9% заявили о своем неуважении к нему, а 11% воздержались от ответа. Сопоставляя с предыдущими показателями, доверие и недоверие снизились на 1%, а количество тех, кто не дал точного ответа на вопрос, возросло на 2%», — говорится в сообщении.

Оценка деятельности правительства России и его главы Михаила Мишустина в опросе ВЦИОМ составила 53,1% и 52,8% положительной оценки соответственно, а в опросе ФОМ по состоянию на 30 июня 54% респондентов оценили работу правительства «скорее хорошо», 25% – «скорее плохо», а 21% затруднились дать ответ.

По результатам опроса ВЦИОМ уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 37,9%. Показатель снизился на 2% по сравнению с результатами на 23 июня.

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Путин ознакомит Орбана с предложениями Москвы по урегулированию на Украине

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#россия
#вциом
#единая россия
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#путин
#опрос
#жители
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Путин ознакомит Орбана с предложениями Москвы по урегулированию на Украине
05 июля 2024, 13:55

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин пообещал ознакомить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с деталями предложения Москвы по Украине.
5 июля стало известно, что борт венгерского премьера приземлился в столичном аэропорту. Орбан прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с главой российского государства о мирном урегулировании ситуации на Украине.

В ходе переговоров Орбан подчеркнул, что считает эту встречу «особенной», и отметил, что Венгрия, вскоре, будет единственной страной, которая может вести диалог с обеими сторонами конфликта.

Владимир Путин, в свою очередь, пообещал ознакомить Виктора Орбана с мирными предложениями Москвы.

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#венгрия
#украина
#кремль
#переговоры
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Путин и Орбан на переговорах обсудят тему Украины
05 июля 2024, 13:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В том числе, да», — ответил Песков на вопрос журналистов, будут ли Путин и Орбан обсуждать Украину.

Кроме этого, Орбан сообщил, что его визит в Москву является следующим этапом его мирной миссии.

Ранее Виктор Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. В ходе переговоров он призвал Зеленского прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Но в украинской столице это предложение отвергли.

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#венгрия
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#владимир путин
#россия
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В Кремле стартовали переговоры Орбана и Путина
05 июля 2024, 13:39

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин встретил в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, об этом сообщает Telegram-канал Кремля.
На кадрах, обнародованных каналом, венгерский премьер и лидер российского государства жмут и друг другу руки и приступают к переговорному процессу.

Орбан уже назвал нынешнюю встречу с российским лидером «особенной». Ранее он сообщал, что в ходе встречи планирует обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине.


Ранее представители ЕС уличили Венгрию в том, что она не имеет права вести переговоры от имени Союза. Орбан подтвердил, что не обладает таким мандатом, однако пообещал сделать всё, чтобы достичь мирного решения конфликта.

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#виктор орбан
#кремль
#переговоры
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Раскрыто, с какой целью Орбан прилетел в Москву
05 июля 2024, 13:16

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии».
Пресс-секретарь венгерского премьер-министра Берталан Хаваши сообщил, что Виктор Орбан прибыл в Москву с миссией мира.

«В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным», — передает агентство MTI слова пресс-секретаря.

1 июля началось полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. На следующий день, 2 июля, Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был первый визит венгерского премьер-министра в Киев за последние 12 лет.

4 июля венгерские СМИ сообщили о возможном визите Орбана в Москву. В ответ на это глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсетях, что Венгрия, как председательствующая в ЕС страна, не имеет права взаимодействовать с Россией от лица всего Евросоюза.

Верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель также выступил с заявлением, в котором отметил, что Совет ЕС не давал Орбану мандата на визит в Москву от имени всего союза. По его словам, такая поездка может осуществляться только в рамках двусторонних отношений между Россией и Венгрией.

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Борт из Венгрии сел во «Внуково» на фоне данных о возможном визите Орбана в РФ
05 июля 2024, 12:31

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Венгерский борт сел в авиагавани «Внуково» на фоне сообщений о возможном прилете премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ. Это следует из информации портала FlightAware.
Ранее политик заявлял, что его страна не будет посредником в российско-украинских переговорах от лица Евросоюза. Вместе с тем он обещал сделать все, что возможно для того, чтобы достичь мира.

До этого на Украине сообщали, что отвергли предложение Орбана о прекращении огня. Премьер Венгрии просил главу киевского режима Владимира Зеленского подумать над предложением.

Орбан также говорил, что не поддерживает ни Украину, ни Россию в конфликте, а просто хочет его завершения.

Сам же Зеленский, отвергая мирные инициативы, заявляет о том, что необходимо создать план по завершению боевых действий в течение нескольких месяцев, в связи с большими потерями Украины.

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#россия
#венгрия
#виктор орбан
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На Украине хотят снести памятник дважды героя Советского Союза Ковпака
05 июля 2024, 11:42

Фото: istockphoto / ioanna_alexa

В Киеве депутаты городского совета проголосовали за демонтаж памятника Сидору Ковпаку — дважды Герою Советского Союза. Об этом в своём telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Максим Бужанский.
Памятник Ковпаку был установлен в Парке Вечной Славы в Киеве в сентябре 2013 года.

«Киевсовет проголосовал за снос памятника Ковпаку в парке Славы. (...) Как теперь будет называться парк, не знаю, может, Бесславный?», — говорится в сообщении нардепа.

Ранее в Измаиле Одесской области демонтировали памятник основателю города Сергею Тучкову, который был российским генералом. По заявлениям местных властей, после завершения конфликта памятник будет размещён в музее.

Также в середине мая в Херсоне, который находится под контролем Киева, мемориал Вечного огня был окружён колючей проволокой и противотанковыми ежами. Пророссийское подполье сообщило, что местным жителям запретили подходить к этому месту.

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