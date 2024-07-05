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Третий американский зенитно-ракетный комплекс Patriot доставили на Украину из Германии. Об этом сообщил посол ФРГ Мартин Егер в социальных сетях.
«На Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии… Украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии», — говорится в сообщении.
Россия не раз отмечала, что грузы с оружием для Украины станут законной целью для ВС РФ. Власти также не единожды говорили о том, что накачивание киевского режима вооружениями лишь затягивает конфликт. Таким образом Запад реализует свою стратегию «до последнего украинца».
Глава киевского режима Владимир Зеленский говорит о создании плана по урегулированию конфликта, однако реальных шагов к этому предпринято не было, Киев до сих пор отвергает мирные инициативы со стороны РФ и других государств.
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