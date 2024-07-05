В ГД внесли проект об изъятии имущества за организацию незаконной миграции

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В России могут начать конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции
В Государственную Думу внесён законопроект о конфискации имущества в случае организации незаконной миграции. Информация об этом появилась в базе данных нижней палаты российского парламента.
Ранее министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев сообщил, что в стране значительно выросло количество выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией.
Также стало известно, что в Государственной Думе решили ужесточить требования к программе репатриации. Согласно разработанному законопроекту, к категории соотечественников, проживающих за рубежом, будут относиться только те, кто имеет исторические связи с территорией России.
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«Согласно пояснительной записке к законопроекту, одним из способов противодействия организации незаконной миграции, совершённой из корыстных побуждений, может стать конфискация имущества, полученного в результате преступления», — сообщили в «Газета.ру».
Ранее министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев сообщил, что в стране значительно выросло количество выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией.
Также стало известно, что в Государственной Думе решили ужесточить требования к программе репатриации. Согласно разработанному законопроекту, к категории соотечественников, проживающих за рубежом, будут относиться только те, кто имеет исторические связи с территорией России.
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Мира Полтева