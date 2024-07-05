Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Главной темой саммита НАТО в Вашингтоне станут оружейные поставки и подготовка военных для Киева. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о нехватке личного состава в ВСУ и достаточного количества вооружений.
Перед этим о проблемах с личным составом и его обеспечением техникой заявлял в социальных сетях главком ВСУ Александр Сырский.
Кроме того, командиры ВСУ признают сложную ситуацию на харьковском направлении. Экс-президент Украины говорит о больших потерях республики и даже призывает создать план по урегулированию конфликта, однако все предложения по достижению мира на Украине Киев отвергает.
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Перед этим о проблемах с личным составом и его обеспечением техникой заявлял в социальных сетях главком ВСУ Александр Сырский.
Кроме того, командиры ВСУ признают сложную ситуацию на харьковском направлении. Экс-президент Украины говорит о больших потерях республики и даже призывает создать план по урегулированию конфликта, однако все предложения по достижению мира на Украине Киев отвергает.
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Никита Кротов