Посол Грузии подал в отставку на фоне протестов

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Во время протестов в Тбилиси бывший глава Министерства иностранных дел (МИД) страны, посол республики в США Дэвид Залкалиани подал в отставку. Об этом сообщил телеканал «Формула» со ссылкой на источники ведомства Грузии.
По данным телеканала, заместитель министра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия также покинул свой пост.
Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).
Ранее стало известно, что восемь граждан России были задержаны в Грузии за нападения на представителей органов правопорядка во время протестов против приостановки соглашения с Европейским Союзом.
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Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).
Ранее стало известно, что восемь граждан России были задержаны в Грузии за нападения на представителей органов правопорядка во время протестов против приостановки соглашения с Европейским Союзом.
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Александр Климов