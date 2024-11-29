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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что власти страны могут принять дипломатические меры в связи со словами посла Европейского союза (ЕС) о приостановке переговоров с Брюсселем.
Посол Евросоюза Павел Герчинский высказался в пользу оппозиции и против правящей партии «Грузинская мечта». Кобахидзе выразил мнение, что это является нарушением Венской конвенции.
Ираклий Герчинский сказал, что недавнее решение властей Грузии воздержаться от переговоров с Брюсселем является печальным.
Ранее бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что протесты оппозиции в Грузии удивительно точно повторяют сценарий Украины в 2013 году. Ещё он сказал, что Грузия следует «украинскому сценарию» Вопреки риторике правящей партии.
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Ираклий Герчинский сказал, что недавнее решение властей Грузии воздержаться от переговоров с Брюсселем является печальным.
«Грузия — суверенная страна. Именно Грузии решать, хочет ли она продолжать европейскую интеграцию. С моей точки зрения, это очень печально, очень прискорбно и обидно», — обратил внимание дипломат.
Ранее бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что протесты оппозиции в Грузии удивительно точно повторяют сценарий Украины в 2013 году. Ещё он сказал, что Грузия следует «украинскому сценарию» Вопреки риторике правящей партии.
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Ольга Енгалычева