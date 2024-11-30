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Протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента. Об этом сообщает ТАСС.
Митингующие в течение нескольких часов бросали петарды в сторону парламента, одна из которых залетела в окно, в результате чего там вспыхнул пожар. Кроме того, они взрывали фейерверки.
Ранее стало известно, что протестующие использовали коктейль Молотова. По данным полиции, действия участников протестных акций вышли за рамки закона, устанавливающего правила проведения собраний и демонстраций.
Протесты в Грузии начались 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.
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Ранее стало известно, что протестующие использовали коктейль Молотова. По данным полиции, действия участников протестных акций вышли за рамки закона, устанавливающего правила проведения собраний и демонстраций.
Протесты в Грузии начались 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.
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Александр Климов