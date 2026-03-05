Посол Ирана Джалали: мы не нацеливались на Нахичевань

05 марта 2026, 19:29

Казем Джалали (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что падение беспилотника на территории Азербайджана связано с действиями Израиля.





Напомним, 5 марта иранский беспилотник рухнул в аэропорту города Нахичевань. Второй взорвался возле школы. В результате ударов пострадали два человека. В Баку заявили, что рассматривают произошедшее как серьезный инцидент.





«Мы не нацеливались на Нахичевань, и у нас не было никаких причин это делать... Сионистский режим делает всё, чтобы ввязать нас в войну с другими государствами, в том числе отправляет свои беспилотники», — сказал Джалали корреспонденту RT.