Посол Ирана Джалали: мы не нацеливались на Нахичевань
Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что падение беспилотника на территории Азербайджана связано с действиями Израиля.
Напомним, 5 марта иранский беспилотник рухнул в аэропорту города Нахичевань. Второй взорвался возле школы. В результате ударов пострадали два человека. В Баку заявили, что рассматривают произошедшее как серьезный инцидент.
«Мы не нацеливались на Нахичевань, и у нас не было никаких причин это делать... Сионистский режим делает всё, чтобы ввязать нас в войну с другими государствами, в том числе отправляет свои беспилотники», — сказал Джалали корреспонденту RT.
После инцидента глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Иран должен дать разъяснения после инцидента с БПЛА в Нахичевани. Страна также оставила за собой право на ответные меры.