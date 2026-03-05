«Потенциальная угроза»: В РФ объяснили цель нападения на Иран
Политолог Денисов: Нападением на Иран Трамп хочет обезопасить Израиль
В отношении Ирана планы президента США Дональда Трампа взаимосвязаны с целями и задачами Израиля. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.
В разговоре с Общественной Службой Новостей он отметил, что пока не ясно, чьи именно приоритеты — Вашингтона или Тель-Авива — преследует Трамп. Эксперт выделил три основные цели США.
«Первая позиция — сделать так, чтобы в краткосрочной, да и в долгосрочной перспективе Иран не смог обладать ядерным оружием. Хотя, учитывая, какие удары наносятся, можно предположить, что даже мирной "ядерки" у Ирана, по замыслам Трампа, не будет», — пояснил Денисов.
Еще одной целью Трампа является смена политического режима в Иране. Кроме того, Вашингтон стремится купировать потенциальные риски и угрозы для Израиля, что приведет к формированию новой военно-политической системы ближневосточного региона, заключил политолог.
Тем временем глава бюро RT в Тегеране Хами Хамеди заявил, что иранское общество разделилось на две группы на фоне атак Израиля и США.
Так, первая группа жаждет жестких ответных мер. Вторая, которая кажется более многочисленной, хочет завершения конфликта.
«Однако в разговорах с представителями обеих групп выявляется общая позиция: и те и другие категорически против разделения Ирана и капитуляции перед сепаратизмом», — подчеркнул Хамеди.