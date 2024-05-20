Посол Ирана рассказал о встрече с Путиным, Шойгу и Герасимовым

Фото: Сайт Кремля
Посол Ирана в Москве Казем Джалали провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает информационное агентство IRNA.
Дипломат пояснил, что на встрече также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных Сил Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, специальный помощник президента Игорь Левитин и один из высокопоставленных чиновников ФСБ. Встреча была организована после сообщений о пропавшем вертолете, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси.
Ранее глава дипломатической миссии заявил, что Путин попросил передать послание духовного лидера Ирана. Российский глава пообещал, что Москва сделает все, чтобы помочь Ирану в ситуации крушения вертолета Раиси.
Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.
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«Президент России расспросил меня о деталях инцидента и о том, был ли получен сигнал с вертолета. Я объяснил, что причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия», – сказал Джалали.
Ранее глава дипломатической миссии заявил, что Путин попросил передать послание духовного лидера Ирана. Российский глава пообещал, что Москва сделает все, чтобы помочь Ирану в ситуации крушения вертолета Раиси.
Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.
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Александр Климов