В России исключили версию с применением оружия по вертолету президента Ирана

Фото: iStock/MMADIA
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси мог разбиться из-за технических неполадок и плохих погодных условий, заявил заслуженный военный летчик и генерал-майор в запасе Владимир Попов. Помимо этого, он исключил использование оружия, передает «Московской комсомолец».
«Это был зарубежный визит. В этих условиях обеспечение безопасности идет с обеих сторон. Пограничники все в готовности, спасательные службы. Маршруты полетов всегда выбираются тщательно. Осматривается, проверяется все. Никто посторонний не знает, где конкретно полетит борт», – объяснил Попов.
По его мнению, гораздо более вероятна версия, что вертолет совершил падение в результате технических неполадок. Эксперт напомнил, что Иран находится под западными санкциями и что вертолет «Белл», несмотря на его хорошое оснащение, не является последней моделью.
«Скорее всего, было стечение неблагоприятных обстоятельств. Отказ техники возможно был. А дальше – горная местность и плохие метеоусловия», – отметил генерал-майор.
Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.
Читайте также:
Путин отправил спасателей на поиски президента Ирана
В США узнали о предполагаемой гибели президента Ирана при крушении вертолета
В КСИР опровергли сообщения о выходе на связь пассажиров вертолета Раиси
Александр Климов