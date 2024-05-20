В России исключили версию с применением оружия по вертолету президента Ирана

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Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси мог разбиться из-за технических неполадок и плохих погодных условий, заявил заслуженный военный летчик и генерал-майор в запасе Владимир Попов. Помимо этого, он исключил использование оружия, передает «Московской комсомолец».