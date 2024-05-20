Путин отправил спасателей на поиски президента Ирана

Фото: сайт Кремля
Россия по поручению президента Владимира Путина отправила спасателей в Иран для поиска пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство Tasnim.
Отмечается, что два самолета, вертолет и 50 профессиональных горных спасателя выдвинулись в Тебриз.
Ранее источники, близкие к иранскому руководству, в журнале Atlantic сообщили, что Тегеран допускает неблагоприятный исход ситуации с падением вертолета Раиси. Отмечается, что в настоящее время власти ищут способ объявить об этом, не вызывая хаоса в государстве. В то же время источники американского журнала сообщили, что возможность подтвердить информацию отсутствует.
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Александр Климов