Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией

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Иран и Россия не имеют каких-либо проблем в вопросе заключения договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали.
По его словам, соответствующее соглашение подготовлено. Джалали добавил, что отношения Ирана и России останутся прежними в случае заключения Тегераном «ядерной сделки» с европейскими странами.
В прошлом месяце посол сообщал, что договор о стратегическом партнерстве будет подписан в процессе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию. Согласно данным иранских СМИ, новый договор Москвы и Тегерана станет историческим поворотным моментом в отношениях двух государств.
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Екатерина Коршунова