В США заявили о желании Трампа разделить Китай, Россию и КНДР

Дональд Трамп (Фото: riamediabank.ru/Кейтлин Оукс)
Избранный президент США Дональд Трамп хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщили американские эксперты, передает The Hill.
Уточняется, что Трамп собирается «сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями», чтобы разделить эти государства. Дипломаты называют РФ, КНР, Иран и КНДР «осью агрессоров» и CRINK — по первым буквам англоязычных названий. По данным экспертов, CRINK стремится противостоять главенству Соединенных Штатов на мировой арене.
Старший научный сотрудник аналитического Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тэйлор подчеркнул, что CRINK связывают глубокие и прочные отношения. В то же время избранный глава США подходит к каждому из государств без сильной поддержки союзников, по этой причине он находится в проигрышном положении.
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