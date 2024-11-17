В Иране потребовали от США триллион долларов компенсации из-за санкций

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Заместитель командующего КСИР по правовым вопросам генерал Али Шамхани заявил, что США должны выплатить Ирану 1 триллион долларов компенсации за санкции. Об этом сообщает телеканал Al-Alam.
Как отметил Шамхани, наложенные Соединенными Штатами санкции вредили Ирану на протяжении 25 лет. По словам генерала, Вашингтон прибегнул к ограничениям против Тегерана после Исламской революции и захвата американского посольства в столицы страны, а не после выхода из ядерной сделки.
Шамхани напомнил, что США оказывали поддержку «террористическим группировкам» на Ближнем Востоке, от которых также страдал Иран.
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