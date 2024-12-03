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Дипломатические отношения между Россией и Великобританией продолжаются, несмотря на сложную, «состязательную» обстановку. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
В интервью телеканалу RT он сказал, что не стал бы называть нынешнюю обстановку враждебной. Дипломат охарактеризовал её как сложную, «состязательную».
Келин также отметил, что применение Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник» произвело глубокое впечатление на британское общество, несмотря на заявления официального Лондона, пытающегося посылать некие «успокаивающие» сигналы. Тем не менее, это не сработало: СМИ и эксперты начали публиковать тревожные сведения.
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«В Москве работает британское посольство, российские дипломаты продолжают посещать МИД Великобритании. Дипломатические отношения продолжаются даже сейчас», — сказал посол.
Келин также отметил, что применение Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник» произвело глубокое впечатление на британское общество, несмотря на заявления официального Лондона, пытающегося посылать некие «успокаивающие» сигналы. Тем не менее, это не сработало: СМИ и эксперты начали публиковать тревожные сведения.
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Александр Бойцов