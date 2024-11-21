Стармер не осознаёт реальное положение дел на Украине, заявил посол РФ в Лондоне

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Многочисленные воинственные заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера в адрес России говорят о том, что он не осознаёт реальное положение дел в конфликте на Украине. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу TRT World.
По его словам, изначально Стармер не позволял себе откровенно воинственных заявлений, однако в последние дни после определённой критики в свой адрес он начал настаивать на том, что Запад, включая Великобританию, должен наращивать военный потенциал и предоставлять Украине больше помощи. Это, отметил Келин, говорит о том, что британский премьер не осознаёт реальную ситуацию на Украине, где дела на самом деле обстоят совершенно по-другому.
Также он подчеркнул, что Великобритания обязалась ежегодно выделять на поддержку Украины по три миллиарда фунтов стерлингов на фоне многомиллиардной «дыры» в бюджете. Кроме того, Британия стала первой страной, которая поставила Украине западные танки.
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Анастасия Чинкова