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Британия пыталась вербовать российских дипломатов

Посол Келин: спецслужбы Британии пытались запугивать российских дипломатов
15 августа 2024, 08:41
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что спецслужбы Великобритании пытались вербовать или запугивать дипломатов посольства РФ в Лондоне. Об этом информирует РИА Новости.
«Такие случаи бывают. Это, конечно, неприемлемо. Мы ставим соответствующие эпизоды на вид британским властям», — рассказал он.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что америка пытается вербовать дипломатов РФ. Он отметил, что были массово разосланы вербовочные предложения на личные телефоны.



Ранее Великобритания спрогнозировала начало мировой войны. Журналист Джонатан Саксти предположил, что мировая война будет в ближайшие десять лет, поэтому Великобритании нужно подготовиться к ней.

Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на должность главы региона. Сообщается, что выборы пройдут 8 сентября. Парламенту предстоит выбрать одного из предложенных президентом кандидатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появились кадры уничтожения еще одной группы боевиков ВСУ в Курской области
В районе села Борки Курской области уничтожили группу из пяти десантников ВСУ
15 августа 2024, 08:19

Фото: istock/Liudmila Chernetska

В районе села Борки Курской области уничтожили группу из пяти десантников Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины», — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что солдаты ВС РФ нанесли удар из ствольной артиллерии. В район, который был подвергнут огневому налету, военные отправили разведывательный коптер, он подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы пехотинцев противника из пяти человек.
Ранее в Курской области, недалеко от села Малая Локня, российскими силами были захвачены в плен пять военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

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Российские врачи столкнулись с новыми вызовами в ходе СВО
Бабич: медики на СВО столкнулись с новыми вызовами из-за современных боеприпасов
15 августа 2024, 08:16

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Российские медики столкнулись в ходе спецоперации с новыми вызовами из-за современных боеприпасов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.
Бабич подчеркнул, что современные медики имеют дело со снарядами, обладающими высокой кинетической энергией. По его словам, данного опыта было немного.

Обильное применение беспилотных летательных аппаратов создает предпосылки к тому, что пациенты поступают с ранениями множества областей, добавил он. Бабич заключил, что подобные ранения называют «сочетанное ранение», когда повреждаются живот, грудная область и конечности.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Стало известно об активности авиации ВСУ в Харьковской области
Марочко: украинская авиация проявляет активность в Харьковской области
15 августа 2024, 08:01

Фото: istock/javarman3

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что авиация Вооруженных сил Украины проявляет активность в Харьковской области. Об этом информирует РИА Новости.
Он рассказал, что местные жители за последние несколько суток наблюдали в небе самолеты, пролетающие на относительном удалении от российской границы.

«Также поступает информация о работе украинских вертолетов вблизи ЛБС. Вся вражеская авиация пытается не входить в зону поражения наших ПВО», — рассказа Марочко.

Подполковник предположил, что это может говорить о «прощупывании» фронта на наличие ПВО РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Харьковской области опознали насиловавшего женщину наемника ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Друг командира ВСУ Ишкулова шокирован его участием в атаке на Курскую область
15 августа 2024, 07:11

Фото: istock/Oleksander Bontei

Друг детства командира 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий был шокирован информацией об участии Ишкулова во вторжении украинских войск на территорию Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«А то, что сейчас происходит (в Курской области и участие в этом Ишкулова – ред.), для меня самого неожиданно», – отметил Дмитрий.

По его словам, он недоумевает, как можно было пойти на Курскую область. Мужчина пояснил, что в своем детстве они относились к РФ как к старшему брату.

Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира Вооруженных сил Украины Эмиля Ишкулова. Он рассказал, что они учились вместе в одной школе. Общение давно прервалось, поэтому Дмитрий не знает есть у Эмиля семья или нет.

В среду, 14 августа, МО РФ заявило, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники. По данным оборонного ведомства, за всё время боёв в Курской области Украина потеряла 2 300 военнослужащих и 37 танков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Это моя Родина»: пленный «азовец*» заявил, что хочет защищать Донбасс и воевать за Россию
Боец Кадраков заявил о желании остаться в родном Донбассе и воевать за РФ
15 августа 2024, 06:55

Фото: istock/Sinenkiy

Пленный военнослужащий украинского нацбата «Азов»*, Станислав Кадраков, сообщил о своем намерении продолжать воевать за Россию. Он объяснил свое решение несколькими причинами.
Он отметил, что Киев не произвел обмен его на протяжении более двух лет, передает РИА Новости. Кадракова призвали на службу в батальон «Азов»* весной 2022 года. Затем при взятии завода «Азовсталь» в Мариуполе он сдался в плен.

«В первую очередь, я уже очень долго жду, пока моя страна обменяет меня, уже два года и четыре месяца прошло», - сказал Станислав Кадраков.
Основной же причиной своего выбора Кадраков назвал привязанность к родным местам.

«Я родился в городе Шахтерск, всю жизнь прожил в Донецке», — заявил он.
Ранее другой пленный боец ВСУ, Сергей Скрябин, рассказал о случаях «дружественного огня», когда украинское командование обстреливало свои же позиции, ставя под угрозу жизнь солдат. Скрябин сообщил о том, что его подразделение почти понесло потери из-за обстрела со стороны другого украинского отряда.

* Запрещенная в России террористическая организация

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#солдат
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ВСУ терпят поражения от авиабомб Су-34 в Курской области
Минобороны: ВСУ в Курской области пострадали от ударов Су-34
15 августа 2024, 06:21

Фото: сайт Минобороны РФ

Министерство обороны России подтвердило, что военная техника и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области были поражены авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
По сообщению ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны, удар по ВСУ был нанесен многофункциональным сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком Су-34 Воздушно-космических сил России. Экипаж успешно вернулся на базу после выполнения задания и получения подтверждения об уничтожении целей.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о напряженной ситуации на Купянском и Северском направлениях, где продолжаются боестолкновения.

Россия продолжает спецоперацию на Украине. Противник напал на Курскую область с утра 6 августа 2024 года. Как ранее сообщали в Минобороны, в указанный район отправили резервы Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того отпор украинским боевикам также дают Росгвардейцы и пограничники.

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#всу
#минобороны
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Российские десантники уничтожили антенны Starlink ВСУ в Херсонской области
15 августа 2024, 06:12

Фото: istock/Dmitry Belyaev

Ульяновские десантники группировки войск «Днепр» нанесли удар по спутниковым антеннам Starlink и ретрансляторам для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление в пресс-релизе Министерства обороны России, операция была проведена с использованием квадрокоптера, оснащенного боеприпасами. По данным ведомства, антенны и ретрансляторы были обнаружены в полуразрушенных зданиях на правом берегу Днепра.

«После запуска квадрокоптера с прикрепленными к нему боеприпасами, оператор-десантник обнаружил на правом берегу Днепра, в полуразрушенных зданиях, спутниковые антенны Starlink и ретрансляторы для связи с подразделениями и БПЛА украинской армии», — уточнили в МО.
После успешного запуска квадрокоптера, оператор-десантник отметил уничтожение целей, что значительно осложнит связь украинских войск и работу их БПЛА.

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#новости
#всу
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ВСУ признали катастрофическую ситуацию на Купянском направлении
Генштаб ВСУ: напряженная ситуация на Купянском и Северском направлениях
15 августа 2024, 05:25

Фото: Минобороны РФ

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о сложной обстановке на Купянском и Северском направлениях фронта. В официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале, говорится о том, то ситуация на этих участках остается напряженной и требует постоянного контроля.
На Купянском направлении украинские военные столкнулись с усиленным наступлением российских войск, которые, по данным российской стороны, освобождают дорогу между Купянском и Сватово, передает РИА Новости. Несколько населенных пунктов уже перешли под контроль России, и российские силы медленно, но уверенно продвигаются к Купянску.

Ранее Виталий Ганчев, глава российской администрации Харьковской области, подтвердил, что российские войска успешно освобождают территорию, укрепляя свои позиции на стратегически важной дороге.

Напомним, что военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объявил цель операции как «защиту людей, подвергающихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», а также проведение «демилитаризации и денацификации Украины» и привлечение к суду военных преступников.

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Боевики ВСУ в немецкой военной форме унизили старика и всех русских в Курской области
RV: ВСУ в немецких касках оскорбили старика и всех русских в Курской области
15 августа 2024, 04:58

Фото: istock/Oleg Elkov

Официальный Telegram-канал издания Русская весна опубликовал шокирующие кадры, на которых украинские боевики в немецких касках оскорбляют пожилого мужчину в Курской области.
На видео видно, как солдаты ВСУ, одетые в каски, стилизованные под немецкие образца 1941 года, подходят к старому человеку и начинают его унижать. Один из бойцов, разговаривая с акцентом, обращается к мужчине: «Иван! Эй, русский Иван! Как жизнь?»

Мужчина, еле говоря, отвечает что-то невнятное, упоминая, что он несколько дней не мог выйти из дома. В ответ он слышит резкие и матерные оскорбления. Один из боевиков продолжает крик.

«Да вы тут все по жизни заблудились! Не туда пошли! Иван, вот он Иван», — заявляет боец и начинает говорить на немецком языке.
Источник в сообщении добавил: «Это должен посмотреть каждый», намекая на подражание украинских националистов фашистам времен Второй мировой войны.

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Наши рвут оборону на Украине, ВСУ потеряли контроль
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