Британия пыталась вербовать российских дипломатов

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Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что спецслужбы Великобритании пытались вербовать или запугивать дипломатов посольства РФ в Лондоне. Об этом информирует РИА Новости.
«Такие случаи бывают. Это, конечно, неприемлемо. Мы ставим соответствующие эпизоды на вид британским властям», — рассказал он.
До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что америка пытается вербовать дипломатов РФ. Он отметил, что были массово разосланы вербовочные предложения на личные телефоны.
Ранее Великобритания спрогнозировала начало мировой войны. Журналист Джонатан Саксти предположил, что мировая война будет в ближайшие десять лет, поэтому Великобритании нужно подготовиться к ней.
Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на должность главы региона. Сообщается, что выборы пройдут 8 сентября. Парламенту предстоит выбрать одного из предложенных президентом кандидатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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