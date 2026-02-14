Стармер намерен призвать Европу снизить военную зависимость от США
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен призвать европейские страны к снижению чрезмерной зависимости от США в сфере обороны. Об этом говорится в выдержках из его предстоящего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, опубликованных на сайте британского правительства.
В тексте подчеркивается, что Соединенные Штаты остаются «незаменимым союзником» и внесли значительный вклад в обеспечение безопасности Европы. Вместе с тем Стармер считает, что в условиях изменения американской стратегии европейским государствам следует перейти «от чрезмерной зависимости к взаимозависимости».
Согласно опубликованным тезисам, глава британского правительства выступит за более активную роль европейских стран в рамках НАТО, а также за укрепление оборонного сотрудничества внутри региона. По его мнению, усиление координации позволит повысить устойчивость европейской безопасности в долгосрочной перспективе.
