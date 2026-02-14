Стармер намерен призвать Европу снизить военную зависимость от США

14 февраля 2026, 06:39

Фото: iStock/BABAOUI CHOUAAIB

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен призвать европейские страны к снижению чрезмерной зависимости от США в сфере обороны. Об этом говорится в выдержках из его предстоящего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, опубликованных на сайте британского правительства.