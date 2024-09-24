Посол Коронелли раскрыл, что на самом деле стоит за санкциями против российских СМИ

Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что Украине следует смириться с вероятной потерей части своих территорий в ходе текущего конфликта. Он заявил, что сейчас настало время для украинских властей и их сторонников «взглянуть в лицо реальности и принимать соответствующие решения».