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Санкции, введённые против российских международных СМИ под надуманными предлогами, являются очередным свидетельством деградации политической системы США и её трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру.
Об этом заявил российский посол в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости.
Посол также отметил, что атака на российские СМИ осуществляется под предлогом вмешательства в демократические процессы, что он назвал «крестовым походом» против всех, кто имеет мнение, отличное от позиции Вашингтона. Коронелли уверен, что основная цель этой кампании — запугивание американского населения накануне президентских выборов.
По его словам, на Кубе российские журналисты продолжают получать поддержку и признание местных жителей, а слова Фиделя Кастро о том, что «Правда восторжествует», остаются актуальными.
В ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы «Россия сегодня» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры, направленные на ограничение работы американских СМИ в РФ.
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«Это ещё одно свидетельство необратимой деградации политической системы Северной Америки. Так называемые борцы за свободу прессы с невероятным цинизмом подавляют голоса несогласных. Но я уверен, что заставить нас замолчать не удастся», — подчеркнул Коронелли.
Посол также отметил, что атака на российские СМИ осуществляется под предлогом вмешательства в демократические процессы, что он назвал «крестовым походом» против всех, кто имеет мнение, отличное от позиции Вашингтона. Коронелли уверен, что основная цель этой кампании — запугивание американского населения накануне президентских выборов.
По его словам, на Кубе российские журналисты продолжают получать поддержку и признание местных жителей, а слова Фиделя Кастро о том, что «Правда восторжествует», остаются актуальными.
В ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы «Россия сегодня» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры, направленные на ограничение работы американских СМИ в РФ.
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Елена Перлова