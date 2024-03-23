Посол Крутой рассказал о роли Минска в задержании участников теракта в «Крокусе»

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Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что белорусские спецслужбы активно помогали российским с тем, чтобы не допустить выезда за границу террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», передает «БелТА».
По словам Крутого, задача полностью выполнена. Посол подчеркнул, что Минск предложил Москве помощь медицинских органов. Он также добавил, что на фоне произошедшей трагедии посольство решило отменить мероприятия, которые приурочены ко Дню единения народов РФ и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что гражданин Белоруссии находится в крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокусе». За жизнь пострадавшего сражаются врачи.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Екатерина Коршунова