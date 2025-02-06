Посол Кузнецов: Финские власти призывают население готовиться к войне с Россией

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Финские власти искусственно нагнетают атмосферу военного психоза в стране и запугивает собственное население. Правительство призывает граждан готовиться к войне.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов. По его словам, власти запугивают финнов «агрессивными планами России». Руководство страны всячески поддерживает различные инициативы, направленные на совершенствование военных навыков у граждан.
По его словам, за всем этим стоит желание финских властей оправдаться перед собственным народом за «скоропалительное» вступление в НАТО и значительный рост военных расходов.
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«Расширяется сеть стрелковых клубов, увеличивается предельный возраст пребывания военнообязанных в резерве и тому подобное», — добавил глава российской дипломатической миссии.
По его словам, за всем этим стоит желание финских властей оправдаться перед собственным народом за «скоропалительное» вступление в НАТО и значительный рост военных расходов.
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Александр Бойцов