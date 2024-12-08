В МИД Финляндии заявили о готовности расширять антироссийские санкции

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Финляндия готова расширить санкции против России. Страна также не будет возражать против запрета российского никеля в Евросоюзе.
Об этом в интервью изданию Helsingin Sanomat заявила глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. По её мнению, ЕС должен расширять и ужесточать санкции против России. Финляндия в целом готова поддержать запрет на импорт никеля из России, если государства ЕС придут к такому решению, сказала министр.
Ранее в Страсбурге Европарламент принял резолюцию с призывом к руководству ЕС усилить санкции против России, в частности, ввести дополнительные ограничения в химической и металлургической промышленности.
В финском городе Харьявалта расположено единственное в Евросоюзе производство, принадлежащее российскому «Норникелю».
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Ранее в Страсбурге Европарламент принял резолюцию с призывом к руководству ЕС усилить санкции против России, в частности, ввести дополнительные ограничения в химической и металлургической промышленности.
В финском городе Харьявалта расположено единственное в Евросоюзе производство, принадлежащее российскому «Норникелю».
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Александр Бойцов