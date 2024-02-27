Посол Литвы в Швеции пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда

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Калининград будет «нейтрализован», если Россия бросит вызов НАТО. Об этом заявил экс-глава МИД Литвы, посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. Советующее сообщение он разместил на своей странице в социальной сети Х.
Он пояснил, что после вступления Швеции в блок НАТО, Балтийское море стало внутренним для альянса, и в том случае, если Россия бросит какой-либо вызов ему, Калининград будет «нейтрализован» в первую очередь.
Линкявичюс также подчеркнул, что Россия теперь будет окружена НАТО, хотя прежде очень этого опасалась.
Прежде сообщалось, что в Литве увидели угрозу в Белоруссии, в связи с чем, было принято решение о строительстве дополнительного забора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Линкявичюс также подчеркнул, что Россия теперь будет окружена НАТО, хотя прежде очень этого опасалась.
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Анастасия Хохлова