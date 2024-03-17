Посол Мешков назвал заявления Макрона призывами к третьей мировой

Фото: посольство России во Франции
Посол России во Франции Алексей Мешков отметил, что призывы президента Франции Эммануэля Макрона к возможной третьей мировой войне вызывают отторжение как в России, так и в странах Евросоюза.
Он подчеркнул, что такие заявления вызывают не только удивление, но и отрицательную реакцию по всему миру, передает РИА Новости.
Ранее в интервью изданию Parisien Макрон не исключил возможности военных действий Франции на Украине в будущем. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции обсудил возможность направления войск на Украину, хотя консенсус в этом вопросе пока не достигнут.
Недавно он также подчеркнул, что Франция не ставит себе ограничений в оказании помощи Украине.
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Ранее в интервью изданию Parisien Макрон не исключил возможности военных действий Франции на Украине в будущем. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции обсудил возможность направления войск на Украину, хотя консенсус в этом вопросе пока не достигнут.
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Артем Кузьмин